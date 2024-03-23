Макрон решительно осудил теракт в «Крокусе»

Фото: сайт Кремля
Президент Франции Эммануэль Макрон подверг решительному осуждению теракт в Красногорске, сообщает агентство France Press, ссылаясь на Елисейский дворец.
«Макрон решительно осуждает теракт», – доводит слова французского лидера агентство.
Ранее МИД Франции вырази солидарность с россиянами после теракта в «Крокус Сити Холле».
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Александр Климов