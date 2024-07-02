Премьер-министр Австралии не планирует участвовать в саммите НАТО

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Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе не примет участие в саммите НАТО, который пройдёт в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Об этом стало известно из сообщения Sky News Australia.
Австралию на саммите будет представлять вице-премьер и министр обороны Ричард Марлз.
Ранее премьер и вице-премьер Австралии отказались посетить саммит по Украине, который состоялся 15–16 июня на курорте Бюргеншток в Швейцарии. Вместо них австралийскую делегацию представлял министр системы страхования инвалидов Билл Шортен.
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«Некоторые представители оппозиции раскритиковали решение Альбанезе, считая, что его присутствие на встрече Североатлантического альянса было бы важно с точки зрения национальных интересов страны и вопросов мировой безопасности», — отметили в издании.
Ранее премьер и вице-премьер Австралии отказались посетить саммит по Украине, который состоялся 15–16 июня на курорте Бюргеншток в Швейцарии. Вместо них австралийскую делегацию представлял министр системы страхования инвалидов Билл Шортен.
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Мира Полтева