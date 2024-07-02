Заявление Медведева по саммиту сильно возмутило Швейцарию

Фото: сайт Кремля
Недавние высказывания зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева стали причиной недовольства в Швейцарии. Журналист Эрих Ашванден в своей статье для издания NZZ написал, как изменилась позиция российского политика по отношению к Швейцарии за последние 15 лет.
В 2009 году Дмитрий Медведев посетил Швейцарию в качестве президента РФ. Он был встречен с теплом. О стране высказался положительно. В знак дружбы между странами привез двух медвежат.
Журналист отметил, что за прошедшие годы отношение Дмитрия Медведева к Швейцарии изменилось кардинально. Сейчас он открыто выражает свое недовольство страной. Особенно зампред Совбеза России возмущен «мирной» конференцией, которая была проведена в Бюргенштоке.
По словам журналиста, Медведев воспринял переговоры в швейцарских Альпах как личное оскорбление. Он сравнил саммит со «Скотным двором» Джорджа Оруэлла.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что выдача ордеров Международным уголовным судом (МУС) на аресты секретаря Совбеза Сергея Шойгу, а также руководителя Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова идет вразрез с нормами международного права. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Журналист отметил, что за прошедшие годы отношение Дмитрия Медведева к Швейцарии изменилось кардинально. Сейчас он открыто выражает свое недовольство страной. Особенно зампред Совбеза России возмущен «мирной» конференцией, которая была проведена в Бюргенштоке.
По словам журналиста, Медведев воспринял переговоры в швейцарских Альпах как личное оскорбление. Он сравнил саммит со «Скотным двором» Джорджа Оруэлла.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что выдача ордеров Международным уголовным судом (МУС) на аресты секретаря Совбеза Сергея Шойгу, а также руководителя Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова идет вразрез с нормами международного права. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова