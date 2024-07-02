Байден отреагировал на решение Верховного суда по Трампу

Фото: сайт Кремля
Американский президент Джо Байден заявил, что решение Верховного суда США относительно частичного иммунитета Дональда Трампа по делу о штурме Капитолия создаёт опасный прецедент. Об этом пишет ТАСС.
«Решение практически точно означает, что почти не существует ограничений того, что может делать президент. Это абсолютно новый принцип, и это создает опасный прецедент», — сказал он.
Помимо этого, Байден отметил, что оно нарушает верховенство закона в Соединенных Штатах Америки.
1 июля Верховный суд США постановил, что Дональд Трамп обладает частичным иммунитетом против юридического преследования. Когда вынесли решение, Трамп отметил, что получение им частичного иммунитета является «большой победой» для демократии и конституции США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Верховный суд США отказался признать за Трампом абсолютный иммунитет
Демократы назвали дату возможного выдвижения Байдена на выборы президента США
Орбан: с приходом Трампа будет прекращение огня на Украине и переговоры
Дарья Осипова