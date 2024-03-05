Премьер-министр Болгарии подает в отставку

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Премьер-министр Болгарии Николай Денков озвучил свое решение 6 марта на брифинге по возвращении с Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ТАСС.
Существует нормальная конституционная процедура, и правительство продолжит выполнять свои обязанности, пока не будет принято следующее решение. Если ему не будут мешать работать, то драмы никакой нет, — сказал глава болгарского кабмина.
Заявление премьер-министра сегодня поступило в канцелярию парламента. Кто будет возглавлять Министерство иностранных дел Болгарии при новом правительстве пока неизвестно. Все политические назначения будут проводиться в рамках закона и будут нести в себе легитимную силу. При этом, в ГЕРБ-СДС заявили, что нового кабинета министров во главе с Марией Габриэль не будет без коалиционного соглашения, о котором лидер партии объявит завтра.
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Мария Федоровцева