Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова
Премьер-министр Франции Элизабет Борн подала в отставку. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон.
Агентство France-Presse отмечает, что французский президент принял прошение Борн об отставке правительства.
Глава государства выразил благодарность Борн за её работу на посту премьер-министра. Он подчеркнул, что политик всегда смело и решительно реализовывала все реформы.
Ранее французский телеканал BFMTV назвал несколько возможных преемников Борн. Так, пост премьер-министра Франции может занять нынешний министр обороны Себастьян Лекорню, министр экономики и финансов Брюно Лё Мэр или глава Министерства экологии Кристофер Бешю.
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Глава государства выразил благодарность Борн за её работу на посту премьер-министра. Он подчеркнул, что политик всегда смело и решительно реализовывала все реформы.
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Анастасия Чинкова