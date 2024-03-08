Премьер-министр ЦАР Молуа направляется в Россию с дружественным визитом

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Премьер-министр Центральноафриканской Республики (ЦАР) Феликс Молуа направляется в Россию с дружественным визитом. Об этом сообщили в посольстве РФ в Банги.
В феврале Россию посетил президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера. Он принял участие в форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма, а также посетил экспозицию «Подвиг народа» в московском Парке Победы. Также в ходе своего визита он встретился с зампредседателя Совбеза РФ, председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым.
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Анастасия Чинкова