Россия и ЦАР задумались о создании военной базы

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Россия и Центральноафриканская Республика рассматривают возможность создания военной базы на территории последней. Об этом сообщили в посольстве России в ЦАР, передает РИА Новости.
Отмечается, что обсуждение этого вопроса ведется по линии министерства обороны обеих стран. В настоящее время рассматриваются вопросы выбора места для будущего размещения российских военнослужащих.
Точные сроки прибытия контингента и его численность еще не определены окончательно, отметили в посольстве.
Ранее глава Министерства иностранных дел ЦАР выразила желание углубить сотрудничество со странами БРИКС, стремясь получить поддержку в реализации различных проектов на территории ЦАР. Она также сообщила о начале обсуждений возможности поставок российских нефтепродуктов.
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Точные сроки прибытия контингента и его численность еще не определены окончательно, отметили в посольстве.
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Артем Кузьмин