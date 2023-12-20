Премьер Молдавии заявил, что стране нужна современная система ПВО против России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина при поддержке западных стран открыто встала на путь терроризма, на фоне чего российские спецслужбы вынуждены усилить антитеррористическую работу по всем направлениям. Об этом российский лидер сказал в ходе видеообращения по случаю Дня работника органов безопасности.