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Премьер Молдавии заявил, что стране нужна современная система ПВО против России

20 декабря 2023, 04:05
Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Молдавия нуждается в современной системе противовоздушной обороны для противодействия угрозам со стороны России. Об этом заявил премьер-министр страны Дорин Речан в эфире телеканала TV8.
«Если Кремль решит атаковать нас, он атакует. И чем будут защищаться люди?<...> У нас системы ПВО нет, ракет нет, самолетов нет. Наш следующий шаг — система ПВО для критической инфраструктуры», — отметил Речан.

Политик также добавил, что часть необходимого вооружения для обеспечения безопасности Кишинев покупает самостоятельно, а часть получает в виде поставок от стран ЕС и НАТО.


Глава молдавского правительства особо подчеркнул, что страна сотрудничает с Румынией и другими странами, чтобы сохранить в безопасности молдавское воздушное пространство. По его словам, развитые страны «понимают важность инвестирования в свою безопасность», поскольку это является не только защитой инвестиций, но и существенным фактором в развитии государства.

Ранее президент Молдавии Майя Санду охарактеризовала Россию как страну с недружественной политикой. В интервью кишиневскому телеканалу Vocea Basarabiei («Голос Бессарабии») она заявила, что отказывается от установления любых дружеских связей между двумя государствами.

По мнению Санду, партнерство возможно лишь с теми странами, которые уважают интересы Молдовы и ее граждан. Президент отметила, что Россия использует шантаж и угрозы в отношении Молдавии.

Россия не оставит без ответа решение молдавских властей присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. В официальном комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ, она подчеркнула, что российская сторона не может рассматривать это решение руководства Молдавии иначе, чем как очередной враждебный шаг. В целом республика уже полностью встроена в антироссийскую кампанию коллективного Запада, отметила дипломат.


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#пво
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#премьер-министр
#нато
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NBC: Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в местных праймериз
20 декабря 2023, 02:33

Фото: Сайт Кремля

Верховный суд американского штата Колорадо запретил Дональду Трампу участвовать в местных праймериз в рамках определения кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года. Об этом сообщает американский телеканал NBC.
Ранее тот же самый суд признал, что экс-президент Америки имеет отношение к штурму Капитолия, который случился два года назад. Однако, согласно судебному решению, причастность экс-лидера США к «мятежу» не помешает ему выдвинуть свою кандидатуру в выборах главы государства.

Представитель предвыборного штаба политика Стивен Чунг тогда весьма негативно отреагировал на решение суда. По его словам, демократы предпринимают циничные попытки вмешаться в президентские выборы.

Популярность Трампа растет среди избирателей в США, и в некоторых важных штатах, включая Аризону, Джорджию, Мичиган, Неваду и Пенсильванию, он опередил действующего президента Джо Байдена по уровню поддержки. На 4 марта 2024 года назначено судебное разбирательство в отношении Трампа по обвинению в попытке захвата Капитолия. Он также планирует участвовать в президентских выборах в ноябре 2024 года.

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#сша
#выборы
#дональд трамп
#суд
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Путин: Украина открыто встала на путь государственного терроризма
20 декабря 2023, 02:33

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина при поддержке западных стран открыто встала на путь терроризма, на фоне чего российские спецслужбы вынуждены усилить антитеррористическую работу по всем направлениям. Об этом российский лидер сказал в ходе видеообращения по случаю Дня работника органов безопасности.
«Мы знаем, что киевский режим при прямой поддержке зарубежных спецслужб открыто встал на путь террористических методов, фактически государственного терроризма», — подчеркнул Путин.

Так, в чисто методов украинских властей входят диверсии против топливной и энергетической инфраструктуры, гражданских объектов, а также теракты, добавил президент.

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#президент
#фсб
#путин
#украина
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Зеленский дерзко высказался о помощи от Шольца
Зеленский: Украина будет оценивать поддержку Германии по реальным действиям
20 декабря 2023, 02:09

Президент РФ Владимир Зеленский заявил, что Киев будет оценивать помощь от ФРГ по реальным шагам, а не по словам поддержки.
В ходе пресс-конференции украинского лидера, журналист издания Der Spiegel спросил Зеленского, верит ли он словам, в том числе канцлера Германии Олафа Шольца, о готовности «до конца» поддерживать Украину.

«Германия во главе с канцлером Шольцем вторая по объему поддержки в мире, вторая по поддержке Украины — финансовой, милитари, все вместе. Я хочу поблагодарить только немецко общество и его за то, что вы это сделали. Что такое до конца просто? Посмотрим, будем судить все-таки по шагам людей, а не только по словам», — ответил Владимир Зеленский.

Согласно опубликованному ранее заявлению пресс-секретаря правительства Германии Штеффена Хебештрайта, Берлин на фоне корректировки бюджетных планов может сократить помощь Украине, предусмотренную на 2024 год, на €550 млн

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#германия
#владимир зеленский
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ТАСС: Госдеп США предупредил Украину об «очень сложной зиме»
20 декабря 2023, 01:11

Фото: iStock/Kiyoshi_Tanno

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Украину ждет «очень тяжелая зима». Об этом он сказал на брифинге для журналистов, передает ТАСС.
По словам американского дипломата, Соединённые Штаты, по сути, уже исчерпали источники финансирования помощи Украине, кроме тех запрошенных президентом Джо Байденом дополнительных ассигнований, которые сейчас находятся на рассмотрении законодателей.

«У нас нет наготове никакого волшебного горшочка, откуда можно было бы продолжать черпать, если конгресс не примет этот законопроект», — прокомментировал ситуацию Миллер.

Ранее в Вашингтоне пообещали выслать Украине ещё один пакет военной помощи, однако, уточнили, что он будет последним.
Контролер Пентагона Майкл Маккорд уточнил, что поставки вооружения и снарядов Киеву могут быть возобновлены только после положительного решения конгресса.

Соединённые Штаты вместе со своими партнёрами по «Большой семёрке» работают над тем, чтобы помочь Украине в вопросе поддержания энергобезопасности. Этот вопрос становится крайне актуальным, поскольку со времени начала военного конфликта с Москвой генерирующие мощности на Украине сократились примерно вдвое.

Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко предупредил жителей о том, что предстоящая зима будет сложной для энергетической системы страны. Он призвал купить автономные генераторы на случай отключения электричества и отопления. При этом он добавил, что страна постарается не допустить этого.

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#сша
#украина
#финансирование
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Путин поздравил работников ФСБ с профессиональным праздником
20 декабря 2023, 00:19

Фото: официальный сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил работников органов безопасности РФ с профессиональным праздником, который отмечается 20 декабря. Видеообращение российского лидера уже выложено на сайте Кремля.
«Этот праздник символ уважения нашего народа, всего нашего общества, к людям, которые стоят на страже суверенитета и конституционного строя страны», — отметил президент России.


Глава государства указал, что за 2023 года сотрудники органов безопасности сделали многое для контрразведывательного обеспечения спецоперации и для безопасности мирного населения в ДНР и ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях.



По словам президента, из-за того, что киевский режим при поддержке зарубежных спецслужб встал на путь террористических методов, среди которых диверсии против гражданских объектов и мирных граждан, сегодня нужно усиливать антитеррористическую работу по всем направлениям. Путин отметил, что в особом внимании нуждается охрана государственных рубежей.

20 декабря все защитники национальной безопасности принимают поздравления с профессиональным праздником. В честь сотрудников ведомства проводятся концерты, торжественные собрания. Лучшим представителям профессии вручаются награды, медали, благодарственные письма, присваиваются специальные звания.

Традиционно в День ФСБ России проводится торжественный вечер в Кремле. Сотрудников спецслужб поздравляют культурные деятели, творческие коллективы, представители власти. Также на праздничной церемонии присутствует президент России.
В день торжества принято чтить погибших за Родину бойцов и поздравлять ветеранов ФСБ.

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#праздник
#фсб
#поздравление
#владимир путин
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Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
19 декабря 2023, 23:56

Фото: iStock/diegograndi

Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщает РИА Новости.
Документ под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» призывает государства уничтожить все формы расовой дискриминации, в том числе на законодательном уровне, если того требуют обстоятельства.

Согласно ему, следует принять все необходимые меры для предотвращения пересмотра истории и итогов Второй мировой войны и отрицания преступлений против человечности и военных преступлений, которые были совершены в период Второй мировой войны. Авторы резолюции решительно осуждают случаи, которые связаны с героизацией и пропагандой нацизма.

В итоге за принятие резолюции высказались 118 стран, 49 выступили против, 14 воздержались. Среди проголосовавших против — Канада, США, Украина и Япония. Ранее резолюцию одобрил Третий комитет Генассамблеи. Тогда против выступили 50 стран, в их числе Украина, США, Великобритания, Германия, Канада.

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#нацизм
#оон
#россия
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Путину представят предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади
19 декабря 2023, 23:42

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади до 1 марта 2024 года. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации: представить предложения о проведении спортивных парадов в городе Москве, на Красной площади», — говорится в документе.

Ответственным за исполнения данного поручения назначен российский премьер Михаил Мишустин.

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#путин
#президент
#россия
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Зеленский: Вопрос переговоров с Россией неактуален
19 декабря 2023, 22:51

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вопрос переговоров с РФ неактуальным. Соответствующая трансляция пресс-конференции украинского лидера велась на его странице в Facebook.*
Он отметил, что в настоящее время идёт работа над единой позицией Украины и 50 стран по «формуле мира». После того как её окончательно сформулируют, «формулу мира» передадут Москве, подчеркнул президент.

Зеленский также напомнил о словах российского лидера Владимира Путина о том, что цели СВО остаются неизменными. По его мнению, это говорит о том, что Россия не заинтересована в мире.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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В ЦАХАЛ заявили о взятии под контроль района Джебалия на севере Газы
19 декабря 2023, 22:38

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о взятии под полный контроль района Джебалия на севере сектора Газа.
«Силы 162-й дивизии осуществляют оперативный контроль над Джебалией. Джебалия уже не та, какой была раньше. Мы убили там сотни террористов и арестовали около 500 подозреваемых в террористической деятельности, некоторые из которых принимали участие в событиях 7 октября», - прокомментировал ситуацию израильский генерал Ицик Коэн.

В сообщении армии Израиля также сообщается, что многие из сдавших в плен боевиков ХАМАС пытались спрятаться среди гражданского населения. Уточняется, что на севере сектора Газа боевой потенциал палестинских боевиков был полностью уничтожен.

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#сектор газа
#израиль
#конфликт
#хамас
#палестина
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