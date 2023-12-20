Премьер Молдавии заявил, что стране нужна современная система ПВО против России

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Молдавия нуждается в современной системе противовоздушной обороны для противодействия угрозам со стороны России. Об этом заявил премьер-министр страны Дорин Речан в эфире телеканала TV8.
«Если Кремль решит атаковать нас, он атакует. И чем будут защищаться люди?<...> У нас системы ПВО нет, ракет нет, самолетов нет. Наш следующий шаг — система ПВО для критической инфраструктуры», — отметил Речан.Политик также добавил, что часть необходимого вооружения для обеспечения безопасности Кишинев покупает самостоятельно, а часть получает в виде поставок от стран ЕС и НАТО.
Ранее президент Молдавии Майя Санду охарактеризовала Россию как страну с недружественной политикой. В интервью кишиневскому телеканалу Vocea Basarabiei («Голос Бессарабии») она заявила, что отказывается от установления любых дружеских связей между двумя государствами.
По мнению Санду, партнерство возможно лишь с теми странами, которые уважают интересы Молдовы и ее граждан. Президент отметила, что Россия использует шантаж и угрозы в отношении Молдавии.
Россия не оставит без ответа решение молдавских властей присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. В официальном комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ, она подчеркнула, что российская сторона не может рассматривать это решение руководства Молдавии иначе, чем как очередной враждебный шаг. В целом республика уже полностью встроена в антироссийскую кампанию коллективного Запада, отметила дипломат.
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