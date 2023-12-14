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Президент Молдовы Майя Санду охарактеризовала Россию как страну с недружественной политикой. В интервью кишиневскому телеканалу Vocea Basarabiei («Голос Бессарабии») она заявила, что отказывается от установления любых дружеских связей между двумя государствами.
Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, прокомментировал заявления Санду об отсутствии общих тем для диалога с Россией. По его словам, результаты голосования в Молдавии, где партия Санду потерпела поражение, свидетельствуют обратное: граждане страны выступают за сбалансированный подход к международным отношениям.
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Артем Кузьмин