Премьер Японии Фумио Кисида впервые извинился перед жертвами стерилизации

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Впервые официально извинился перед жертвами стерилизации в рамках закона о защите евгеники, который действовал в стране 48 лет, премьер Японии Фумио Кисида. Об этом сообщил телеканал NHK. Политик также заявил о намерениях уладить вопрос по выплате компенсаций.
«Я искренне извиняюсь за это от имени правительства. Подобные меры являются нарушением человеческого достоинства, чего не должно было произойти, это нарушение прав человека», — сказал Кисида, добавив, что старый закон противоречил конституции.
Закон, защищавший евгенику, действовал в стране с 1948 по 1996 год. Допускалась стерилизация лицам, которые страдали от умственных или же психических расстройств, а также тем, кто имел серьезные генетические болезни.
Всего, по оценке властей, за период действия закона стерилизовали, примерно, 25 тысяч человек, из которых 16 тысячам процедуру провели без их согласия.
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Никита Кротов