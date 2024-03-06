Президент Аргентины намекнул на потенциальное посещение Украины

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Президент Аргентины Хавьер Милей намекнул на возможное посещение Украины, говорится в своей социальной сети X.
Ранее Хавьер Мией предложил организовать саммит латиноамериканских стран в поддержку Украины. По данным La Nación, этот саммит запланирован на второй квартал 2024 года.
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Александр Климов