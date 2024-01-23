Новый президент Аргентины Милей подготовил более 300 «шоковых» реформ

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Недавно избранный президент Аргентины Хавьер Милей подготовил и намеревается провести в стране более 300 реформ, которые будут иметь шоковый эффект. Он надеется таким образом справиться с экономическим кризисом.
Власти перешли к жёсткой экономии во всех сферах. Были урезаны затраты на правительство, вместо 18 министерств осталось только девять, сократилось и число персонала в ведомствах. Среди 300 поправок к законам и нормативным актам, подготовленных Милеем, запрет любых экспортных ограничений, отказ от регулирования цен и невмешательство правительства в некоторые отрасли, например, винодельческий сектор, туризм, рынок аренды жилья и другие.
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