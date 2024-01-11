Президент Аргентины Милей подтвердил намерение закрыть Центробанк

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Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал закрыть Центральный банк страны. Об этом он сообщил в интервью Radio La Red.
Отвечая на вопрос о планах по переходу на доллар, Милей отметил, что 86-летний Центробанк Аргентины всё равно рано или поздно был бы закрыт.
Кроме того, президент страны отметил, что ожидается снижение уровня месячной инфляции, что покажет «ошеломляющий успех» его экономической стратегии. При этом на данный момент Аргентина находится на пути к годовой инфляции в размере 200%. Государство опережает даже Венесуэлу, которая признана страной с самым быстрым ростом потребительских цен в Латинской Америке.
Также Милей подчеркнул, что Аргентина уже получила 60 запросов на проведение двусторонних встреч на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
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Кроме того, президент страны отметил, что ожидается снижение уровня месячной инфляции, что покажет «ошеломляющий успех» его экономической стратегии. При этом на данный момент Аргентина находится на пути к годовой инфляции в размере 200%. Государство опережает даже Венесуэлу, которая признана страной с самым быстрым ростом потребительских цен в Латинской Америке.
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Анастасия Чинкова