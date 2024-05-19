Президент Аргентины оскандалился после слов о жене премьера Испании

Фото: сайт президента Аргентины
Испания решила отозвать своего посла из Аргентины после высказываний президента Хавьера Милея о жене испанского премьер-министра Педро Санчеса.
Об этом сообщил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в соцсети X.
По информации портала Infobae, аргентинский лидер в своем выступлении на мероприятии Europa Viva 24 назвал супругу Санчеса «коррумпированной» и предупредил, что социализм ведет к нищете.
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