X: Президент Аргентины Хавьер Милей объявил об отмене повышения своей зарплаты

Фото: сайт президента Аргентины
Президент Аргентины Хавьер Милей заявил в социальной сети X (экс-Twitter), что отменит повышение своей зарплаты, а также зарплат всех членов аргентинского правительства, после того, как оппозиция обвинила исполнительную власть латиноамериканской страны в двойных стандартах.
До этого Милею рассказали о существовании указа, выпущенного его предшественником на президентском посту Альберто Фернандесом, согласно которому на политических постах зарплата должна быть больше, чем у служащих в госсекторе, в связи с чем она должна была повышаться автоматически.
До того, как стать президентом, Милей будучи депутатом разыгрывал свою зарплату на специальном портале. Принять участие мог любой желающий. Но сейчас он таким не занимается, так как больше не может зарабатывать чтением лекций. Теперь же, по его словам, он даже не в курсе, сколько зарабатывает, поскольку отдаёт всю зарплату сестре Карине, которую назначил генсекретарем президентской канцелярии и правой рукой аргентинского президента.
Ранее Хавьер Милей заявил, что не отступит от своих предвыборных обещаний, несмотря на то, что они могут нанести ущерб экономике. Об этом он сообщил в интервью газете Wall Street Journal. Речь идёт о ряде реформ в экономической сфере Аргентине. По оценкам специалистов, их реализация может в краткие сроки нанести урон экономике страны.Однако Милей заявил, что у него нет плана Б, который здесь и невозможен, поскольку он чётко настроен на реализацию всех своих предвыборных обещаний.
К концу 2023 года инфляция в стране достигла показателя в 211,4%. Однако президент убеждён, что сможет исправить ситуацию в течение двух лет.
На момент прихода Милея к власти 40% населения страны находились за чертой бедности. Власти перешли к жёсткой экономии во всех сферах. Были урезаны затраты на правительство, вместо 18 министерств осталось только девять, сократилось и число персонала в ведомствах. Среди 300 поправок к законам и нормативным актам, подготовленных Милеем, запрет любых экспортных ограничений, отказ от регулирования цен и невмешательство правительства в некоторые отрасли, например, винодельческий сектор, туризм, рынок аренды жилья и другие.
Читайте также:
Президент Аргентины Милей заявил, что не отступит от предвыборных обещаний
Новый президент Аргентины Милей подготовил более 300 «шоковых» реформ
Президент Аргентины Милей рассказал, кому отдаёт всю зарплату
«Естественно, мы отменим этот указ и любые повышения, которые были получены», — написал Милей.
Ранее Хавьер Милей заявил, что не отступит от своих предвыборных обещаний, несмотря на то, что они могут нанести ущерб экономике. Об этом он сообщил в интервью газете Wall Street Journal. Речь идёт о ряде реформ в экономической сфере Аргентине. По оценкам специалистов, их реализация может в краткие сроки нанести урон экономике страны.Однако Милей заявил, что у него нет плана Б, который здесь и невозможен, поскольку он чётко настроен на реализацию всех своих предвыборных обещаний.
К концу 2023 года инфляция в стране достигла показателя в 211,4%. Однако президент убеждён, что сможет исправить ситуацию в течение двух лет.
На момент прихода Милея к власти 40% населения страны находились за чертой бедности. Власти перешли к жёсткой экономии во всех сферах. Были урезаны затраты на правительство, вместо 18 министерств осталось только девять, сократилось и число персонала в ведомствах. Среди 300 поправок к законам и нормативным актам, подготовленных Милеем, запрет любых экспортных ограничений, отказ от регулирования цен и невмешательство правительства в некоторые отрасли, например, винодельческий сектор, туризм, рынок аренды жилья и другие.
Читайте также:
Президент Аргентины Милей заявил, что не отступит от предвыборных обещаний
Новый президент Аргентины Милей подготовил более 300 «шоковых» реформ
Артем Путинцев