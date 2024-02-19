Президент Бразилии отозвал посла в Израиле после сравнения Газы с Холокостом

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Президент Бразилии Луис Игнасиу Лула да Силва отозвал посла в Израиле для консультаций после того, как МИД Израиля объявил его персоной нон грата. Об этом сообщила газета Folha de S.Paulo.
Напомним, недавно Лула да Силва назвал действия ЦАХАЛ в Газе геноцидом и заявил, что подобное происходило, «когда Гитлер решил уничтожить евреев». После этого бразильского лидера объявили персоной нон грата.
По данным издания, эта мера является ответным действием на отзыв израильского посла. Таким образом Тель-Авив решил сделать выговор Бразилии за сравнение Газы с Холокостом.
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«Посол Бразилии в Тель-Авиве Фредерико Майер был отозван Лулой в страну для консультаций», — написали в газете.
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Екатерина Шмакова