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Фон дер Ляйен обвинили в разжигании войны в секторе Газа

Депутат ЕП Дейли назвала фон дер Ляйен фрау Геноцид за начало войны в Газе
25 декабря 2023, 03:02
Фото: iStock/Abdallah ElHajj

Фото: iStock/Abdallah ElHajj

Депутат Европарламента из Ирландии Клэр Дейли высказала мнение о председателе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, обвинив ее в разжигании конфликта в секторе Газа. Ее комментарии были опубликованы на странице в социальной сети X (бывший Twitter).
Дейли критиковала действия фон дер Ляйен и связывала ее решения с началом военных действий в Газе. Кроме того, она использовала термин «фрау Геноцид» при обращении к главе ЕК.

«Увы, с такими "защитниками демократии"... Я думаю, что я выражаю мнение многих граждан Европы, когда говорю: "нет, спасибо, фрау Геноцид"», - написала Дейли.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо также обвинил Урсулу фон дер Ляйен в воинственной риторике относительно конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, Парижу следует способствовать снижению напряженности в регионе.

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Сербия поблагодарила спецслужбы России за информацию о готовящихся беспорядках
Премьер Брнабич: спецслужбы России предупредили Сербию о готовящихся беспорядках
25 декабря 2023, 02:43

Фото: iStock/rarrarorro

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила на телеканале Pink, что информацию о планируемых беспорядках в Белграде спецслужбам Сербии передали их российские коллеги.
Она лично выразила благодарность Москве за предоставленное предупреждение.

«Российская служба безопасности поделилась информацией с нами, но нас обвиняли в распространении дезинформации, что, конечно же, нелепо», — отметила политик.
Она также добавила, что многие другие страны были в курсе готовящихся событий, но не предложили помощи.

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В США заявили об ударе России по НАТО
Экс-советник Пентагона Фримен: В НАТО произошел раскол из-за России
25 декабря 2023, 02:24

Фото: iStock/Cineberg

Экс-помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман заявил, что неудачи западных стран в конфликте с Российской Федерацией на Украине привели к расколу в НАТО.
«Существовавший ранее фасад единства НАТО дал трещину. Теперь некоторые члены НАТО открыто отказываются от идеи продолжения этого конфликта на Украине», — сказал он в ходе интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Он предположил, что уничтожение «лучшего оружия» НАТО Россией привело к дискредитации военных возможностей Североатлантического альянса.

Фриман добавил, что Запад не смог добиться международной изоляции РФ. При этом большинство стран не поддерживают курс США на конфронтацию с Москвой, подчеркнул эксперт.

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Вучич проведет встречу с послом России в понедельник
25 декабря 2023, 01:57

Фото: сайт Кремля

Президент Сербии Александр Вучич в понедельник, 25 декабря, проведёт в Белграде встречу с послом РФ Александром Боцан-Харченко. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию сербского лидера.
«Президент Республики Сербия Александр Вучич встретится с послом РФ Александром Боцан-Харченко в понедельник, 25 декабря, в 9.00 (11.00 мск) в здании Генерального секретариата», — цитирует агентство заявление администрации Вучича.

Кроме того, встречу с Боцан-Харченко в понедельник также назначил глава МИД Сербии Ивица Дачич.

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#вучич
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Вучич созвал срочное заседание Совбеза
Pink TV: Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности Сербии
25 декабря 2023, 01:33

Президент Сербии Александр Вучич созвал внезапное заседание Совета национальной безопасности страны, сообщает местный телеканал Pink TV.
По информации ТАСС, на площадь перед зданием администрации Белграда прибыли несколько десятков полицейских машин, перевозящих внутри сотрудников правоохранительных органов, одетых в шлемы и снабженных щитами.

Ранее протестующие предприняли попытку штурма здания администрации Белграда, метая в полицейских камни и бутылки. Ответом стало применение полицией слезоточивого газа. Протесты начались после парламентских выборов, где, по официальным данным, коалиция, возглавляемая Вучичем, одержала победу. Полицейские уже разогнали участников протеста.

В своем заявлении Вучич назвал попытку штурма здания муниципалитета в Белграде сторонниками прозападной оппозиции атакой на суверенитет страны. Сербский лидер отметил, что попытка штурма была спровоцирована внешними факторами и подчеркнул: «Мы сохраним независимость, самостоятельность и суверенитет нашей страны».

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Полиция разогнала протестующих в центре Белграда
25 декабря 2023, 00:52

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Полиция разогнала группу протестующих в центре Белграда, вынудив представителей оппозиции покинуть площадь перед зданием городской администрации.
Как сообщает корреспондент ТАСС на месте событий, на площади начали проводить следственные процедуры, и на место происшествия прибыл министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич.

Перед этим протестующие пытались взять штурмом здание администрации, что привело к использованию полицией слезоточивого газа.

Президент Сербии Александр Вучич в своем обращении к нации охарактеризовал протесты прозападной оппозиции как попытку атаки на суверенитет страны, считая этот шаг выгодным для других государств. Он подчеркнул решимость сохранить независимость, самостоятельность и суверенитет Сербии.

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#вучич
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Нобелевский лауреат Шиллер: Конфискация активов России сравнима с катаклизмом
25 декабря 2023, 00:50

Фото: iStock/Derek Brumby

Нобелевский лауреат по экономике, профессор Йельского университета Роберт Шиллер заявил что конфискацию замороженных активов России можно сравнить с катаклизмом. Об этом пишет La Repubblica.
Шиллер подчеркнул, что не уверен в правильности такого шага, как конфискация российских активов, потому что это может оказать негативное влияние на репутации Запада.

Кроме того, подобный шаг ускорит дедолларизацию в мире, так как граждане многих стран начинают задумываться о том, насколько безопасно хранить сбережения в долларах.

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#конфликт
#сша
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Визитку Путина продали за два миллиона рублей
Визитку Путина продали на аукционе в Петербурге за 2 миллиона рублей
25 декабря 2023, 00:33

Фото: сайт Кремля

На аукционе была выставлена визитная карточка, принадлежавшая президенту России Владимиру Путину. Петербургский аукционный дом на своем сайте подтвердил продажу этого предмета.
Карточка, на которой указаны несколько телефонных номеров, написанных рукой Путина в период его работы советником по международным связям председателя Ленинградского городского совета в 1990-1991 годах, была выкуплено за два миллиона рублей. Начальная цена лота составляла тысячу рублей.

В декабре 2020 года похожий лот был выставлен на продажу в интернете — фотография с автографом, где Путин запечатлен вместе с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой. Цена каждого лота составляла полмиллиона рублей.

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Вучич заявил об атаке на суверенитет Сербии
Вучич назвал попытку штурма администрации Белграда атакой на суверенитет Сербии
24 декабря 2023, 23:52

Фото: iStock/rarrarorro

Президент Сербии Александар Вучич рассматривает попытку штурма здания городской администрации Белграда как нападение на суверенитет страны со стороны сторонников прозападной оппозиции. Это заявление прозвучало в его экстренном обращении к нации, передает ТАСС.
Вучич также отметил, что попытка штурма была спровоцирована внешними факторами. Он подчеркнул, что страна сохранит свою независимость и суверенитет.

Ранее было сообщено о попытке протестующих захватить здание администрации в Белграде, в ответ на это полиция применила слезоточивый газ. Участники акции бросали камни и бутылки в правоохранителей.

Предварительно Вучич призвал граждан сохранять спокойствие во время митинга оппозиции в Белграде, утверждая, что ситуация находится под контролем и не ведет к революции. Он также подчеркнул, что сербские спецслужбы имели информацию о планируемых акциях протеста заранее.

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Около самолета Байдена заметили НЛО
NYP: НЛО заметили около самолета Байдена во время его визита в Лос-Анджелес
24 декабря 2023, 23:17

Фото: iStock/ursatii

В небе над аэропортом Лос-Анджелеса был зафиксирован неопознанный летающий объект (НЛО) во время посадки самолета с президентом США Джо Байденом. Эту информацию опубликовала газета New York Post.
Братья Джошуа и Питер Солорзано случайно запечатлели светящийся шарообразный предмет на видеокамеру во время съемок дозаправки в воздухе истребителей F-35.

«Ты видел то, что я вижу? Что-то пролетело рядом с нами...» — прокомментировал событие Джошуа. Его брат предположил, что это мог быть воздушный шар.
По информации NYP, объект был зафиксирован дважды на видео.

Исследователь НЛО Мик Уэст отметил, что объект мог представлять собой воздушный шар. Он указал на форму и траекторию его движения в качестве основания для такого предположения.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби подтвердил, что Джо Байден проявляет серьезный интерес к теме неопознанных летающих объектов и активно работает над сбором данных и их изучением.

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