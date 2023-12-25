Фон дер Ляйен обвинили в разжигании войны в секторе Газа

Фото: iStock/Abdallah ElHajj
Депутат Европарламента из Ирландии Клэр Дейли высказала мнение о председателе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, обвинив ее в разжигании конфликта в секторе Газа. Ее комментарии были опубликованы на странице в социальной сети X (бывший Twitter).
Дейли критиковала действия фон дер Ляйен и связывала ее решения с началом военных действий в Газе. Кроме того, она использовала термин «фрау Геноцид» при обращении к главе ЕК.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо также обвинил Урсулу фон дер Ляйен в воинственной риторике относительно конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, Парижу следует способствовать снижению напряженности в регионе.
Читайте также:
Нетаньяху заявил о расширении военных действий в секторе Газа
США препятствуют миру в Палестине, связав руки ООН, заявил МИД Ирана
Более 20 тысяч человек погибли при атаках в секторе Газа
«Увы, с такими "защитниками демократии"... Я думаю, что я выражаю мнение многих граждан Европы, когда говорю: "нет, спасибо, фрау Геноцид"», - написала Дейли.
Читайте также:
Нетаньяху заявил о расширении военных действий в секторе Газа
США препятствуют миру в Палестине, связав руки ООН, заявил МИД Ирана
Более 20 тысяч человек погибли при атаках в секторе Газа
Артем Кузьмин