Президент Чехии Павел: В украинском конфликте произойдет сдвиг не в пользу Киева

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Президент Чехии Петр Павел считает, что в конфликте России против Украины в 2024 году произойдут значительные сдвиги не в пользу Киева. Об этом говорится в интервью главы чешского государства для Seznam Zpravy.
«Развитие конфликта в Украине показывает, что в следующем году мы, скорее всего, увидим значительные сдвиги. И пока что все указывает на то, что это будет не в лучшем смысле этого слова, как нам хотелось бы. Возникнет новая ситуация, с которой нам придется иметь дело», — подчеркнул глава Чехии.Павел напомнил, что в 2024 году в США и России пройдут президентские выборы. По его мнению российский лидер Владимир Путин сейчас надеется на победу бывшего президента США Дональда Трампа, потому что «с ним можно будет поладить независимо от того, что думает Украина или остальная Европа». Чешский президент подчеркнул, что такая ситуация невыгодна странам Запада, но пока неясно, насколько подобный сценарий может быть реализован.
Ранее стало известно, что свыше 150 граждан Чехии получили от правительства разрешение на вступление в ряды ВС Украины (ВСУ). В период с 24 февраля 2022 года 151 мужчина и одна женщина получили разрешения. Их выдаёт президент страны после прохождения процесса согласования заявлений от граждан в Минобороны, МИД и МВД.
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