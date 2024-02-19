Президент Эстонии Карис назвал украинский кризис «решающим моментом поколения»

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Продолжающийся конфликт на Украине является решающим моментом для поколения в Европе. Западу следует проявлять больше решимости в вопросах поддержки Киева.
Карис признал, что НАТО и Евросоюз ежедневно ведут гибридную войну против Российской Федерации. Однако у него хватило соображения для того, чтобы призвать партнёров к достижению мира без боя. По мнению эстонского президента, Запад может одолеть Россию за счёт экономического превосходства.
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Александр Бойцов