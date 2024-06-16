Вице-президент США досрочно покинула саммит по Украине

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Вице-президент США Камала Харрис досрочно покинула саммит по Украине в Швейцарии и вылетела в Вашингтон. Об этом в социальной сети X написала журналистка Bloomberg Акайла Гарднер.
Согласно информации газеты New York Post, Харрис прилетела в Швейцарию «всего на несколько часов», после краткосрочного посещения данного мероприятия было запланировано ее возвращение в Штаты. По данным Белого дома, вице-президент собиралась покинуть конференцию после ужина лидеров в субботу вечером.
Примечательно, что вместо нее участие в саммите примет советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан. Уточняется, что Харрис — «не единственный лидер, который пропустит воскресные мероприятия» конференции. Сама вице-президент оценила свой визит на мероприятие как «очень хорошо».
Напомним, 15-16 июня Швейцария проводит саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не будет принимать в нем участие.
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Примечательно, что вместо нее участие в саммите примет советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан. Уточняется, что Харрис — «не единственный лидер, который пропустит воскресные мероприятия» конференции. Сама вице-президент оценила свой визит на мероприятие как «очень хорошо».
Напомним, 15-16 июня Швейцария проводит саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не будет принимать в нем участие.
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Екатерина Коршунова