Reuters: Китай начал готовить альтернативу для мирного саммита в Швейцарии

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Китай активно пытается убедить развивающиеся страны присоединиться к своему плану мирного урегулирования конфликта на Украине в преддверии конференции в Швейцарии. Об этом сообщает Reuters.
Примечательно, что Китай отказался принимать участие в данной конференции. Уточняется, что КНР не критикует открыто предстоящий саммит и не призывает развивающиеся страны не принимать участие в нем.
При этом Пекин предупреждает, что конференция может отсрочить мирное урегулирование украинского конфликта и затянуть СВО.
Напомним, 15-16 июня Швейцария проведет саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не будет принимать в нем участие. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине.
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При этом Пекин предупреждает, что конференция может отсрочить мирное урегулирование украинского конфликта и затянуть СВО.
Напомним, 15-16 июня Швейцария проведет саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не будет принимать в нем участие. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине.
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Екатерина Коршунова