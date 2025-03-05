Президент Франции Эммануэль Макрон намерен выступить с обращением к нации

Президент США Дональд Трамп выступил с 90-минутной речью перед Палатой представителей и Сенатом американского Конгресса. Мировые средства массовой информации по-разному оценили его выступление, но сошлись во мнении что американский лидер высоко оценил свои достижения в первые 43 дня нахождения у власти.