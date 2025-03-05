Президент Франции Эммануэль Макрон намерен выступить с обращением к нации

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)
Президент Франции Эммануэль Макрон готовит обращение к своим согражданам на фоне обострившихся мировых проблем. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.
«Дорогие соотечественники, в это время великой неопределенности, когда мир сталкивается с самыми серьезными проблемами, я обращусь к вам сегодня вечером», — заявил он в среду, 5 марта.
Раньше лидер Франции сообщил, что предпринимал неоднократные попытки отговорить президента США Дональда Трампа от того, чтобы тот продолжал добиваться скорейшего прекращения огня на Украине. Во время визита в Вашингтон он призывал Трампа пойти на перемирие лишь для воздушных и морских операций. Аналогичную меру в отношении украинской энергетики они разрабатывали с британским премьер-министром Киром Стармером.
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Александр Бойцов