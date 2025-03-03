Макрон рассказал об отсутствии планов отправить на Украину европейских военных

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об отсутствии планов по отправке европейских военнослужащих на Украину в ближайшем будущем. Он сообщил эту информацию в интервью Le Figaro.
«В ближайшие недели европейские солдаты на территории Украины не появятся», — обозначил Макрон.По словам французского лидера, развертывание войск возможно только после достижения устойчивого перемирия и проведения многонедельных переговоров, обеспечивающих гарантии безопасности. Макрон подчеркнул, что мир не должен достигаться «любой ценой».
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Он также призвал страны ЕС увеличить расходы на оборону до 3–3,5% ВВП. В настоящее время Франция выделяет на эти цели около 2% ВВП. По оценкам Макрона, для реализации оборонных инициатив потребуются инвестиции в размере не менее €200 млрд.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши признался в разногласиях участников саммита в Лондоне по замороженным активам РФ. Позиции стран разделились, когда обсуждения коснулось трат для финансирования Украины.
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Мария Моисеева