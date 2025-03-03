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Le Figaro: Макрон и Стармер предложили на месяц ввести перемирие на Украине

Фото: iStock/3dmitry

Фото: iStock/3dmitry

Франция и Великобритания выступили с инициативой ввести месячный мораторий на боевые действия на Украине, включая воздушное и морское пространство, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете Le Figaro.
Он добавил, что рассчитывает на возобновление переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

По мнению Макрона, мораторий должен затронуть и удары по энергетической инфраструктуре. Однако бои на суше он предложил оставить без изменений, так как линия фронта тянется на расстояние, сравнимое с дорогой от Парижа до Будапешта, и контролировать перемирие там слишком сложно.

Ранее сообщалось, что Макрон рассказал об отсутствии планов отправить на Украину европейских военных. По словам французского лидера, развертывание войск возможно только после достижения устойчивого перемирия и проведения многонедельных переговоров, обеспечивающих гарантии безопасности.

Также в ночь со 2 на 3 марта стало известно, что актер Юра Борисов не получил «Оскар», но зато его фильм «Анора» выиграл другую номинацию.

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#украина
Зеленский отказался подписывать мирный договор с утратой территорий для Украины
03 марта 2025, 03:50

Фото: iStock/wildpixel

Президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг возможность подписания мирного договора, предусматривающего потерю украинских территорий. Об этом он заявил в ходе беседы с британскими журналистами, сообщает The Guardian.
Президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг возможность подписания мирного договора, предусматривающего потерю украинских территорий. Об этом он заявил в ходе беседы с британскими журналистами, сообщает The Guardian.

По словам Зеленского, Киев не согласится на прекращение огня, если оно будет связано с территориальными уступками РФ, так как это, по его мнению, лишь отсрочит конфликт, а не решит его.

«Мы не хотим ничего, что не принадлежит нам», — указал при этом Зеленский.
Он также выразил уверенность, что страны-посредники понимают необходимость справедливого решения. Примечательно, что ранее Макрон рассказал об отсутствии планов отправить на Украину европейских военных, а премьер-министр Польши заявил о разногласиях по активам РФ на саммите в Лондоне.

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Жители Уфы рассказали о мощном взрыве на НПЗ, после атаки БПЛА ВСУ начался пожар
Mash: после взрывов в Уфе на НПЗ начался пожар, заметили обломки дрона ВСУ
03 марта 2025, 01:33

Фото: iStock/Dragon Claws

В Уфе на нефтеперерабатывающем заводе (УНПЗ) в районе Бирского тракта произошло возгорание, сопровождавшееся как минимум двумя взрывами. Предварительно, атаку устроили БПЛА ВСУ. О зареве пожара и взрывах в Уфе сообщают Telegram-каналы SHOT и Mash.
По данным очевидцев, перед возгоранием в небе были слышны звуки, похожие на гул дронов, а сами взрывы вызвали толчки, ощутимые даже в жилых домах. Первый взрыв прогремел около 00:45.

После первых хлопков на территории предприятия начался масштабный пожар. К месту ЧП оперативно выдвинулись машины МЧС, пишет SHOT, но официальной информации о пострадавших или масштабах разрушений пока нет.

Телеграм-канал Mash опубликовал кадры падения предполагаемых обломков дронов ВСУ на территорию предприятия.



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Войска РФ ударили из «Искандера» по ВСУ во время построения, 150 военных погибли
Безуглая: во время удара РФ из «Искандера» по полигону ВСУ бойцы были на построении
03 марта 2025, 01:20

Фото: iStock/Alex Kochev

Удар по полигону Вооружённых сил Украины в Днепропетровской области из «Искандера» в субботу (1 марта) был нанесён в момент ежедневного построения личного состава. Слова депутата Верховной рады Марьяны Безуглой с подтверждением этой информации передает РИА Новости.
Ранее Минобороны России сообщило, что ракетный комплекс «Искандер-М» уничтожил до 150 украинских военных, включая 30 иностранных инструкторов.

«Очередная гибель военнослужащих из-за прилета во время построения. Построение делаются ежедневно. Никто не наказан», — возмутилась Безуглая.
Депутат выразила особое недовольство отсутствием последствий для главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, намекая на его вину в количестве потерь.

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Раненый боец СВО из Екатеринбурга пропал по пути домой из госпиталя
03 марта 2025, 01:02

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Участник специальной военной операции Евгений Г. из Екатеринбурга пропал без вести во время возвращения домой из госпиталя. По информации источника Ura.ru, мужчина проходил лечение в Чите после ранения, полученного на фронте.
Выписавшись в конце февраля, он договорился о поездке через сервис BlaBlaCar, но связь с ним прервалась на расстоянии около 600 километров от родного города.

«В последний раз семье (она и забила тревогу) он писал, когда был примерно в 600 километрах от Екатеринбурга», — передает Ura.ru слова источника.
С тех пор телефон пропавшего бойца СВО недоступен, а семья, не дождавшись вестей, обратилась в правоохранительные органы.

Отмечается, что ранее подобных случаев с Евгением не происходило, а проблем с алкоголем у него не наблюдалось. Полиция начала розыскные мероприятия, проверяя все возможные версии исчезновения.

Ранее сообщалось, ​что Макрон рассказал об отсутствии планов отправить на Украину европейских военных. По словам французского лидера, развертывание войск возможно только после достижения устойчивого перемирия и проведения многонедельных переговоров, обеспечивающих гарантии безопасности.

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Макрон рассказал об отсутствии планов отправить на Украину европейских военных
Макрон: Европейские военные не будут отправлены на Украину в ближайшее время
03 марта 2025, 00:40

Фото: iStock/sb2010

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об отсутствии планов по отправке европейских военнослужащих на Украину в ближайшем будущем. Он сообщил эту информацию в интервью Le Figaro.
«В ближайшие недели европейские солдаты на территории Украины не появятся», — обозначил Макрон.
По словам французского лидера, развертывание войск возможно только после достижения устойчивого перемирия и проведения многонедельных переговоров, обеспечивающих гарантии безопасности. Макрон подчеркнул, что мир не должен достигаться «любой ценой».

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Овечкин выразил соболезнования в связи со смертью российского борца Бувайсара Сайтиева
Он также призвал страны ЕС увеличить расходы на оборону до 3–3,5% ВВП. В настоящее время Франция выделяет на эти цели около 2% ВВП. По оценкам Макрона, для реализации оборонных инициатив потребуются инвестиции в размере не менее €200 млрд.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши признался в разногласиях участников саммита в Лондоне по замороженным активам РФ. Позиции стран разделились, когда обсуждения коснулось трат для финансирования Украины.

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#франция
#инвестиции
#политика
#расходы
#ввп
#макрон
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