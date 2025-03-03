Le Figaro: Макрон и Стармер предложили на месяц ввести перемирие на Украине

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Франция и Великобритания выступили с инициативой ввести месячный мораторий на боевые действия на Украине, включая воздушное и морское пространство, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете Le Figaro.
Он добавил, что рассчитывает на возобновление переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
По мнению Макрона, мораторий должен затронуть и удары по энергетической инфраструктуре. Однако бои на суше он предложил оставить без изменений, так как линия фронта тянется на расстояние, сравнимое с дорогой от Парижа до Будапешта, и контролировать перемирие там слишком сложно.
Ранее сообщалось, что Макрон рассказал об отсутствии планов отправить на Украину европейских военных. По словам французского лидера, развертывание войск возможно только после достижения устойчивого перемирия и проведения многонедельных переговоров, обеспечивающих гарантии безопасности.
Также в ночь со 2 на 3 марта стало известно, что актер Юра Борисов не получил «Оскар», но зато его фильм «Анора» выиграл другую номинацию.
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По мнению Макрона, мораторий должен затронуть и удары по энергетической инфраструктуре. Однако бои на суше он предложил оставить без изменений, так как линия фронта тянется на расстояние, сравнимое с дорогой от Парижа до Будапешта, и контролировать перемирие там слишком сложно.
Ранее сообщалось, что Макрон рассказал об отсутствии планов отправить на Украину европейских военных. По словам французского лидера, развертывание войск возможно только после достижения устойчивого перемирия и проведения многонедельных переговоров, обеспечивающих гарантии безопасности.
Также в ночь со 2 на 3 марта стало известно, что актер Юра Борисов не получил «Оскар», но зато его фильм «Анора» выиграл другую номинацию.
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Мария Моисеева