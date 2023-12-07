Президент Ирана Раиси прибыл с рабочим визитом в Москву

Фото: РИА Новости/МИД РФ
Президент Ирана Эбрахим Раиси прилетел с рабочим визитом в Россию. Об этом в соцсети X сообщил посол страны в РФ Казем Джалали.
Отмечается, что во время пребывания в Москве иранский лидер проведёт ряд встреч с российским руководством и проведёт переговоры с президентом страны Владимиром Путиным.
В Кремле сообщали, что главной темой обсуждения Путина и Раиси станет двустороннее сотрудничество по ряду направлений, а также обсуждение мировой повестки.
Днём ранее глава России посетил ОАЭ, где встретился с президентом страны Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, а затем отправился в Саудовскую Аравию на встречу с наследным принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
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В Кремле сообщали, что главной темой обсуждения Путина и Раиси станет двустороннее сотрудничество по ряду направлений, а также обсуждение мировой повестки.
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Анастасия Чинкова