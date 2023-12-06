В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина с президентом Ирана

Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук
Президент России Владимир Путин проведёт встречу с главой Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Иранский лидер прибудет с рабочим визитом в Москву 7 декабря.
В ходе встречи главы государств затронут тему двустороннего сотрудничества в различных сферах, включая транспорт, энергетику, торгово-экономическую сферу. Также пройдёт обсуждение реализации совместных проектов.
Кроме того, Путин и Раиси обсудят актуальную мировую повестку.
Напомним, что в настоящее время Владимир Путин находится с рабочим визитом в Абу-Даби. Российский президент встретился с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. После завершения переговоров глава России отправится в Саудовскую Аравию.
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В ходе встречи главы государств затронут тему двустороннего сотрудничества в различных сферах, включая транспорт, энергетику, торгово-экономическую сферу. Также пройдёт обсуждение реализации совместных проектов.
Напомним, что в настоящее время Владимир Путин находится с рабочим визитом в Абу-Даби. Российский президент встретился с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. После завершения переговоров глава России отправится в Саудовскую Аравию.
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Анастасия Чинкова