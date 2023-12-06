Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию.
В Эр-Рияде российский лидер встретится с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
Также в этот день глава России прибыл в столицу ОАЭ Абу-Даби, где встретился с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Переговоры состоялись в формате рабочего завтрака, на них также присутствовали делегации. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в течение всего полёта самолёт Путина сопровождали четыре истребителя ВКС РФ.
В четверг, 7 декабря, Путин в Москве встретится с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.
Читайте также:
Путин: отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень
В честь прилета Путина в ОАЭ истребители нарисовали триколор России
Самолёт Путина во время полёта до Абу-Даби сопровождали четыре истребителя
Также в этот день глава России прибыл в столицу ОАЭ Абу-Даби, где встретился с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Переговоры состоялись в формате рабочего завтрака, на них также присутствовали делегации. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в течение всего полёта самолёт Путина сопровождали четыре истребителя ВКС РФ.
Читайте также:
Путин: отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень
В честь прилета Путина в ОАЭ истребители нарисовали триколор России
Самолёт Путина во время полёта до Абу-Даби сопровождали четыре истребителя
Анастасия Чинкова