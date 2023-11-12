Песков: военные ВС РФ в зоне спецоперации сражаются в том числе и за русский язык

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Российские военные в ходе спецоперации сражаются и за русский язык. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова в своём Telegram-канале приводит журналист Павел Зарубин.
Песков отметил, что права русского языка не интересуют никого, кроме России, поэтому бойцы сражаются в том числе и за него.
В качестве примера пресс-секретарь российского президента привёл Венгрию. По его словам, в этой стране отстаивают права национального языка, выставляя свои условия и требуя их исполнения.
Ранее сообщалось, что на Украине запретили вещание нескольких телеканалов, а также заблокировали ряд онлайн-кинотеатров, которые предлагают русскоязычный контент.
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В качестве примера пресс-секретарь российского президента привёл Венгрию. По его словам, в этой стране отстаивают права национального языка, выставляя свои условия и требуя их исполнения.
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Анастасия Чинкова