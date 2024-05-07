Президент Молдавии Санду дала интервью Дудю*

Фото: Sputnik/РИА Новости/Родион Прока
Президент Молдавии Майя Санду дала интервью журналисту Юрию Дудю*.
Видео размещено на его YouTube-канале. Они поговорили о начале специальной военной операции на Украине, отношениях с Румынией, взятках в стране, разногласиях с Гагаузией, а также о борьбе с оппозицией в Молдавии.
Санду говорила в интервью на русском языке. Также она пообещала подписать документы о выдаче гражданства участникам группы «Би-2». Об этом ранее говорил глава пресс-службы администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел.
В конце прошлого года Санду назвала Россию недружественной страной, исключив любые дружеские контакты двух государств. По словам молдавского президента, Москва«шантажирует и угрожает» Кишиневу.
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*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Санду говорила в интервью на русском языке. Также она пообещала подписать документы о выдаче гражданства участникам группы «Би-2». Об этом ранее говорил глава пресс-службы администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел.
В конце прошлого года Санду назвала Россию недружественной страной, исключив любые дружеские контакты двух государств. По словам молдавского президента, Москва«шантажирует и угрожает» Кишиневу.
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*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Алёна Самарева