Президент Молдавии Санду: Публикации о Приднестровье — «российская страшилка»

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Россия использует Приднестровье в качестве инструмента давления на Молдавию. Об этом заявила президент республики Майя Санду.
Некоторые молдавские СМИ накануне съезда в Тирасполе писали о том, что на нем будет принято обращение к Москве о присоединении Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) к Российской Федерации. Эта информация не подтвердилась: власти ПМР обратились к Москве за помощью в связи с экономической блокадой, осуществляемой Молдавией.
В интервью телеканалу JurnalTV Санду назвала эти публикации «российской страшилкой» и обвинила РФ в распространении информации с целью запугать молдаван. По её словам, в настоящее время Россия ничего не может сделать в Приднестровье, но активно распространяет слухи о возможной аннексии региона.
Приднестровский съезд депутатов всех уровней 28 февраля обратился к России с просьбой защитить Приднестровье в условиях «усиления экономического давления со стороны Молдовы». Также парламентарии обратились в ОБСЕ, СНГ, Европейский парламент, международный комитет Красного Креста и к генсеку ООН с призывом «повлиять на власти Молдовы» и остановить развязанную ими «экономическую войну».
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В интервью телеканалу JurnalTV Санду назвала эти публикации «российской страшилкой» и обвинила РФ в распространении информации с целью запугать молдаван. По её словам, в настоящее время Россия ничего не может сделать в Приднестровье, но активно распространяет слухи о возможной аннексии региона.
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Александр Бойцов