Политолог Мезюхо: «Санду ведёт себя как банальный диктатор»

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско
Политолога Ивана Мезюхо заявил, что все программы США, направленные на «помощь» СМИ Молдавии, на самом деле подыгрывают правящему режиму страны.
А правящий режим Молдавии, в частности президент страны Майя Санду, как отмечает эксперт, уже демонстрирует поведение диктатора.
Специалист рекомендовал гражданам Молдавии обратить внимание на путь Украины в этом смысле для осознания того, что подобная политика ни к чему хорошему привести не может.
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«Санду ведёт себя как банальный диктатор, а теперь ей будет оказана поддержка в виде финансирования СМИ, которые, на мой взгляд, должны будут разжигать русофобские и антироссийские настроения. Режим Санду идёт по пути режима Зеленского. Госдеп США многие годы спонсирует молдавские медиа так же, как и украинские», — высказал мнение в беседе с RT Мезюхо.
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Мелисса Тимофеева