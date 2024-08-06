Президент Палестины назвал главную причину убийства главы ХАМАС

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Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что убийство Исмаила Хании, главы политбюро ХАМАС, преследовало цель затянуть и расширить конфликт в секторе Газа. Аббас сделал это заявление в интервью РИА Новости, подчеркнув, что нападение на Ханию будет иметь негативные последствия для мирных переговоров и усугубит ситуацию в регионе.
Аббас заявил, что убийство Хании может подорвать усилия по урегулированию конфликта и призвал палестинцев проявить терпение и стойкость в условиях продолжающейся оккупации. Президент Палестины отметил, что нынешняя ситуация требует от жителей региона сплоченности и решимости, чтобы противостоять внешним угрозам.
В ответ на убийство Хании Иран отказался смягчить свою реакцию, несмотря на международное давление. США призвали своих союзников передать Тегерану сигнал о необходимости предотвращения дальнейшего обострения конфликта. Американские власти также предупредили, что в случае серьезного ответа Ирана последует соответствующая реакция.
Исмаил Хания был убит в ночь на 31 июля в Тегеране. ХАМАС немедленно обвинил в нападении «сионистов», утверждая, что за этим стоят силы Израиля. В то же время, Тель-Авив не подтвердил свою причастность к атаке и воздержался от комментариев.
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В ответ на убийство Хании Иран отказался смягчить свою реакцию, несмотря на международное давление. США призвали своих союзников передать Тегерану сигнал о необходимости предотвращения дальнейшего обострения конфликта. Американские власти также предупредили, что в случае серьезного ответа Ирана последует соответствующая реакция.
Исмаил Хания был убит в ночь на 31 июля в Тегеране. ХАМАС немедленно обвинил в нападении «сионистов», утверждая, что за этим стоят силы Израиля. В то же время, Тель-Авив не подтвердил свою причастность к атаке и воздержался от комментариев.
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Елена Перлова