РИА: Ракеты по военной базе США в Ираке были выпущены с грузовика

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Военную базу США в Ираке обстреляли. Как сообщает Lenta.ru, ракеты выпустили с грузового автомобиля. В результате обстрела есть пострадавшие.
Ракетный обстрел по военной базе США Айн аль-Асад в Ираке был произведен с грузовика, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в иракских службах безопасности. По информации источника, в ходе атаки были выпущены две ракеты.
Обстрел произошел на базе Айн аль-Асад, расположенной на западе Ирака. В результате инцидента пострадали несколько американских военнослужащих. Ранее в июле база также подвергалась ракетному удару, но тогда обошлось без пострадавших.
Кроме того, в апреле военная база США у города Эль-Хасаке в Сирии была атакована четырьмя ракетами и дроном с территории Ирака. Ответственность за тот обстрел взяли на себя вооруженные отряды шиитов из движения «Исламское сопротивление Ирака».
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Обстрел произошел на базе Айн аль-Асад, расположенной на западе Ирака. В результате инцидента пострадали несколько американских военнослужащих. Ранее в июле база также подвергалась ракетному удару, но тогда обошлось без пострадавших.
Кроме того, в апреле военная база США у города Эль-Хасаке в Сирии была атакована четырьмя ракетами и дроном с территории Ирака. Ответственность за тот обстрел взяли на себя вооруженные отряды шиитов из движения «Исламское сопротивление Ирака».
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Елена Перлова