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РИА: Ракеты по военной базе США в Ираке были выпущены с грузовика

В Ираке обстреляли американскую военную базу, известны подробности
06 августа 2024, 00:57
Фото: istockphoto.com/Smederevac

Фото: istockphoto.com/Smederevac

Военную базу США в Ираке обстреляли. Как сообщает Lenta.ru, ракеты выпустили с грузового автомобиля. В результате обстрела есть пострадавшие.
Ракетный обстрел по военной базе США Айн аль-Асад в Ираке был произведен с грузовика, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в иракских службах безопасности. По информации источника, в ходе атаки были выпущены две ракеты.

Обстрел произошел на базе Айн аль-Асад, расположенной на западе Ирака. В результате инцидента пострадали несколько американских военнослужащих. Ранее в июле база также подвергалась ракетному удару, но тогда обошлось без пострадавших.



Кроме того, в апреле военная база США у города Эль-Хасаке в Сирии была атакована четырьмя ракетами и дроном с территории Ирака. Ответственность за тот обстрел взяли на себя вооруженные отряды шиитов из движения «Исламское сопротивление Ирака».

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#сша
#база
#обстрел
#ракеты
Президент Грузии недовольна прекращением финансирования США и ЕС
06 августа 2024, 00:38

Фото: istockphoto.com/Timur Malazoniia

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не понимает решения властей США и ЕС приостановить финансирование грузинской армии и лаборатории Лугара возле Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе пресс-конференции для грузинских СМИ президент Грузии Зурабишвили подчеркнула, что «есть много направлений, по которым это правительство можно наказать, но нельзя, чтобы грузинская армия, которая является основой нашего государства и обороны, была наказана».

Ранее, 31 июля, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о приостановке программы оказания помощи Тбилиси на сумму более $95 млн из-за принятия в Грузии закона об иноагентах. Вслед за этим, грузинские СМИ сообщили, что прекращение финансирования США затронет и лабораторию Лугара.

Кроме того, Европейский Союз принял решение заморозить €30 млн, которые планировалось выделить Министерству обороны Грузии, также в связи с законом об иноагентах.

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#армия
#грузия
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Эпоха США закончена: Иран и Россия создадут новый мировой порядок
Президент Ирана рассказал, почему сотрудничество с Россией важно
05 августа 2024, 23:52

Фото: istockphoto.com/Rainer Puster

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что эпоха лидерства США подошла к концу. Об этом сообщили РИА Новости. По его мнению, сотрудничество Ирана и России поможет усилить глобальную безопасность.
О сотрудничестве России и Ирана Пезешкиан говорил в ходе двусторонней встречи с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Сергеем Шойгу. Встреча прошла в столице Ирана.

Президент Ирана подчеркнул, что сотрудничество между Тегераном и Москвой направлено на распространение и поддержание многополярности в мире, за которую выступают страны. По мнению Пезешкиана, это будет способствовать укреплению мирового порядка и безопасности.

«Общность позиций и сотрудничество Ирана и России в целях распространения многополярности безусловно повысит уровень безопасности и мира во всем мире», — отметил иранский президент.
Он также подчеркнул важность регионального и международного взаимодействия между двумя странами для достижения этих целей.

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#сша
#сотрудничество
#шойгу
#иран
#россия
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РАН: на Солнце произошли две мощнейшие вспышки класса X
Ученые зафиксировали две вспышки на Солнце и магнитную бурю
05 августа 2024, 23:33

Фото: istockphoto.com/solarseven

5 августа на Солнце произошли две мощные вспышки класса X. Об этом сообщил Сергей Богачев, руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, передает Life.ru.
Первая вспышка класса X1.7 была зафиксирована в 16:40 по московскому времени, а вторая, предварительно оценённая как X1.2, достигла пика между 18:30 и 18:50. Эти события стали результатом серии менее мощных вспышек М класса, которые предшествовали им.

Несмотря на их значительную силу, по словам Богачева, влияние вспышек на магнитосферу Земли маловероятно. Отсутствие заметных выбросов плазмы и их расположение вдали от прямого направления на нашу планету снижает вероятность воздействия на Землю.

Для справки, вспышки на Солнце классифицируются на пять уровней — A, B, C, M и X, где X представляет собой самый высокий уровень рентгеновского излучения. Уровень X означает мощность излучения в десять раз большую, чем у предыдущего класса, и может сопровождаться выбросами солнечной плазмы, способными вызывать магнитные бури на Земле.

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#солнце
#магнитные бури
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Украинские спецслужбы готовили покушение на Путина и Белоусова
Рябков: Киев готовил покушение на Путина и Белоусова на День ВМФ
05 августа 2024, 22:43

Фото: сайт Кремля

Украинские спецслужбы готовили покушение на президента России Владимира Путина и главу Минобороны Андрея Белоусова на День ВМФ РФ в Санкт-Петербурге. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».
Отмечается, что Киев планировал совершить теракт 28 июля. Однако накануне празднования Дня ВМФ Белоусов лично позвонил главе Пентагона Ллойду Остину, чтобы тот убедил Украину отказаться от такого решения.

Ранее о намерении Украины совершить покушение на российского лидера и главу оборонного ведомства сообщал украинские военно-пропагандистский портал «Милитарный». Он же назвал точную дату теракта.

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#владимир путин
#андрей белоусов
#покушение
#украина
#россия
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Трамп пообещал призвать Путина и Зеленского к переговорам в случае победы
05 августа 2024, 22:23

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах в ноябре, сразу же лично обратится к Владимиру Путину и Владимиру Зеленского и призовёт их начать переговоры. Об этом он заявил в интервью Эдину Россу на стриминговой площадке Kick.
Трамп заявил, что после оглашения результатов выборов первое, что он сделает – свяжется с Путиным и Зеленским, которых он хорошо знает, и добьётся начала переговорного процесса.

Ранее экс-глава Штатов уже неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах сможет в краткие сроки урегулировать конфликт на Украине, причём ещё до своей инаугурации. Также он обещает предотвратить начало Третьей мировой войны, которая может начаться из-за политики нынешнего главы государства Джо Байдена.

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#дональд трамп
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#владимир зеленский
#политика
#сша
#россия
#украина
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Под прикрытием: в США рассказали о жизни обменянных супругов Дульцевых
NYT: обменянные супруги Дульцевы для прикрытия занимались арт-бизнесом
05 августа 2024, 21:57

Фото: iStock/cyano66

Супруги Анна и Артём Дульцевы, обменянные Россией в ходе масштабного обмена заключёнными с США, жили в Словении под именами аргентинцев и занимались арт-бизнесом для прикрытия. Об этом пишет газета The New York Times.
Отмечается, что Анна проживала в стране под именем Мария Роза Майер Муньос и работала в качестве предпринимателя в арт-бизнесе. У неё была своя художественная галерея под названием «5’14». А её супруг Артём числился как Людвиг Гиш, работающий в IT-сфере. Он был главой высокотехнологичного стартапа DSM&IT. Они прибыли в Словению в 2017 году, однако начали заниматься разведкой только после начала конфликта на Украине.

Их 12-летняя дочь Софи и 9-летний сын Даня учились в Международной британской школе, за которую родители ежегодно платили более 10 тысяч долларов.

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#разведка
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#родители
#семья
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Путин ввёл выплату для пострадавших в зоне СВО сотрудников СК РФ
Путин ввёл выплату 3 млн руб для сотрудников СК РФ, пострадавших в зоне СВО
05 августа 2024, 21:38

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин ввёл единовременную выплату в размере трёх миллионов рублей для сотрудников Следственного комитета, которые получили увечья в ходе службы в новых регионах в период СВО. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что выплаты будут получать сотрудники СК РФ, имеющие специальные звания, выполнявшие различные рабочие задания на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей и Украины, а также получившие различного рода увечья в период проведения СВО.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире «России 1» заявил, что в республике настолько много добровольцев, желающих отправиться на СВО, что их не успевают обучать.

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#владимир путин
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#сотрудники
#ск рф
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В МИД России высказались о ситуации в Бангладеш
МИД РФ: смена власти в Бангладеш – это внутреннее дело этой страны
05 августа 2024, 21:10

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Смена политических сил у властей в Бангладеш является внутренним делом страны, заявили в МИД России.
Москва исходит из того, что происходящие в Бангладеш события являются исключительно внутренним делом страны. При этом в России рассчитывают на скорейшее завершение беспорядков в стране и скорейшее возвращение внутриполитических процессов в конституционное русло.

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что в скором времени в стране будет сформировано временное правительство. В настоящее время ситуацию в стране контролирует армия.

В понедельник премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и её сестра покинули резиденцию в столице Дакке и переехали в более безопасное место на фоне беспорядков. Затем появилась информация, что Хасина ушла в отставку и уехала в Индию, откуда попросила у Великобритании убежище.

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#мид рф
#россия
#митинг
#акции
#политика
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Иран через Венгрию предупредил о намерении атаковать Израиль
Глава МИД Израиля: Иран предупредил о намерении атаковать через Венгрию
05 августа 2024, 20:16

Фото: iStock/Rainer Puster

Иран через Венгрию предупредил Израиль о своём намерении атаковать. Об этом сообщает издание Jerusalem Post, ссылаясь на главу министерства иностранных дел Израиля Исраэля Каца.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что поговорил по телефону с главами МИД Израиля и Ирана. В результате подтвердилось, что конфликт на Ближнем Востоке находится на грани эскалации.

Отмечается, что письмо Ирана было передано Израилю через Сийярто. Он напрямую позвонил Кацу, чтобы передать информацию от исполняющего обязанности главы МИД Ирана Али Багери о готовящемся ударе по Израилю.

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#иран
#израиль
#венгрия
#мид
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