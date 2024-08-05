Эпоха США закончена: Иран и Россия создадут новый мировой порядок

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что эпоха лидерства США подошла к концу. Об этом сообщили РИА Новости. По его мнению, сотрудничество Ирана и России поможет усилить глобальную безопасность.
О сотрудничестве России и Ирана Пезешкиан говорил в ходе двусторонней встречи с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Сергеем Шойгу. Встреча прошла в столице Ирана.
Президент Ирана подчеркнул, что сотрудничество между Тегераном и Москвой направлено на распространение и поддержание многополярности в мире, за которую выступают страны. По мнению Пезешкиана, это будет способствовать укреплению мирового порядка и безопасности.
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Президент Ирана подчеркнул, что сотрудничество между Тегераном и Москвой направлено на распространение и поддержание многополярности в мире, за которую выступают страны. По мнению Пезешкиана, это будет способствовать укреплению мирового порядка и безопасности.
«Общность позиций и сотрудничество Ирана и России в целях распространения многополярности безусловно повысит уровень безопасности и мира во всем мире», — отметил иранский президент.Он также подчеркнул важность регионального и международного взаимодействия между двумя странами для достижения этих целей.
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Елена Перлова