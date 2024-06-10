Президент Швейцарии Амхерд хочет провести саммит по Украине с участием России

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Швейцария надеется, что мирная конференция по поводу урегулирования украинского конфликта, которая пройдёт в Бюргенштоке, приведёт к тому, что в следующем саммите примет участие Россия. Об этом заявила президент альпийской страны Виола Амхерд.
Во время пресс-конференции она сообщила о намерении запустить широко поддерживаемый процесс по достижению устойчивого и долгосрочного мира на Украине. А также создать условия для проведения следующего мирного саммита уже с участием России. По словам главы федеративной республики, эти планы могут осуществиться только при совместных действиях всех стран.
Конференция по урегулированию украинского конфликта пройдёт 15 и 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации из более чем 160 стран, однако Россию на саммит не позвали.
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Александр Бойцов