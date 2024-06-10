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Президент Швейцарии Амхерд хочет провести саммит по Украине с участием России

10 июня 2024, 12:33
Фото: istockphoto/william87

Фото: istockphoto/william87

Швейцария надеется, что мирная конференция по поводу урегулирования украинского конфликта, которая пройдёт в Бюргенштоке, приведёт к тому, что в следующем саммите примет участие Россия. Об этом заявила президент альпийской страны Виола Амхерд.


Во время пресс-конференции она сообщила о намерении запустить широко поддерживаемый процесс по достижению устойчивого и долгосрочного мира на Украине. А также создать условия для проведения следующего мирного саммита уже с участием России. По словам главы федеративной республики, эти планы могут осуществиться только при совместных действиях всех стран.

Конференция по урегулированию украинского конфликта пройдёт 15 и 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации из более чем 160 стран, однако Россию на саммит не позвали.

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#швейцария
#россия
Талибы* прибыли на Международный форум министров образования в Казани
10 июня 2024, 11:49

Фото: istockphoto/Belyay

Делегация движения «Талибан»* прибыла в Казань. Её представители примут участие в работе Международного форума министров образования, проходящего в столице Татарстана.
В первый день визита делегации гостям из Афганистана показали интерактивный стол «Пирогов», сообщает РИА Новости. С помощью этого устройства школьники изучают основы анатомии.

Ранее афганское правительство направило представительную делегацию для участия в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Парадокс заключается в том, что после бегства из Кабула американцев власть в Афганистане принадлежит движению «Талибан»*, которое в России признано террористическим и запрещено.

На днях МИД и министерство юстиции РФ обратились к президенту Владимиру Путину с предложением исключить «Талибан»* из списка террористических организаций. Вопросом легитимности власти в Афганистане озабочены и другие государства. Например, в начале июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил об исключении «Талибана»* из перечня террористических организаций.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
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#правительство
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#пмэф
#рф
#афганистан
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Партия Орбана ФИДЕС показала худший результат в истории выборов в Европарламент
10 июня 2024, 11:29

Фото: istockphoto/rarrarorro

Правоконсервативная венгерская партия ФИДЕС премьер-министра Виктора Орбана согласно предварительным данным подсчёта получает 44,6% голосов на выборах в Европарламент. Это наименьший результат за 20 лет.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Национального избирательного бюро республики. Последний раз партия Орбана набрала менее 50% голосов на выборах в Европарламент в 2004 году. Тогда свои голоса ей отдали 47,4% избирателей. Таким образом, ФИДЕС будет претендовать на 11 мандатов в Европарламенте, что значительно меньше, чем прогнозировалось на основании результатов опросов.

В то же время партия бывшего члена ФИДЕС Петера Мадьяра, который ныне возглавляет оппозиционную политическую силу ТИЗСА, набрала 30,1% голосов. Это значительно больше прогнозируемого результата. ТИЗСА добилась наилучшего результата для оппозиционных партий Венгрии за последние 14 лет.

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#партия
#венгрия
#выборы
#виктор орбан
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НАТО поддержало разработку автономных боевых роботов в Германии
НАТО поддержал разработку компанией ARX Robotics автономных боевых роботов
10 июня 2024, 11:29

Фото: iStock/RomanBabakin

Инновационный фонд НАТО (NIF) профинансировал производителя автономных боевых роботов ARX Robotics. Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что компания получила инвестиции в размере €9 млн. Из которых на НАТО приходится более половины. Эта сумма стала рекордной для первого этапа сбора среди европейских оборонных компаний. По словам гендиректора ARX Robotics, в настоящее время государства альянса не готовы к войне роботов, тогда как европейским армиям необходимы беспилотные системы.

«Эти системы должны быть простыми в производстве, децентрализованными и пригодными для развертывания в критических количествах», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что в России создали первый в мире наземный робот-камикадзе. Уточняется, что робот предназначен для поражения живой силы и техники противника, а также укреплений типа «зубы дракона». На сегодняшний день данная модель машины проходит всесторонние испытания, в особенности в зоне проведения специальной военной операции. Одна из ключевых характеристик машины — это грузоподъемность. У «Депеши» эта характеристика составляет 150 кг. Уточняется, что роботы-камикадзе могут минировать местность.

Германия призвала НАТО немедленно укрепить украинскую ПВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#беспилотник
#испытания
#робот
#роботы
#нато
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Экс-разведчик Сноуден оценил итоги выборов в Европарламент
Сноуден: Провоенные политики на выборах в Европарламент были жестоко наказаны
10 июня 2024, 11:25

Фото: istockphoto/artJazz

Политики, поддерживающие военные конфликты, были жестоко наказаны во время выборов в Европарламент. Об этом заявил бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.
В своей социальной сети X (бывший Twitter) он назвал результаты выборов в Европарламент нехорошим знаком для президента США Джозефа Байдена.

«Возможно, пришло время дать миру шанс», — написал экс-разведчик.

Выборы в Европарламент проходили в странах Евросоюза с 6 по 9 июня. По предварительным данным, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца заняла только третье место, набрав 14,4% голосов. Партия французского президента Эммануэля Макрона «Возрождение» набрала 15,4% голосов и стала второй.

Французский лидер под влиянием низких предварительных результатов своей партии обратился к французам с видеообращением, в котором сообщил о решении распустить Национальное собрание Франции и провести внеочередные парламентские выборы.

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#выборы
#сша
#партия
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#twitter
#евросоюз
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Появилось фото российского флага в селе в Сумской области Украины
Опубликовано фото солдат ВС России в центре взятого под контроль села Рыжевка
10 июня 2024, 11:06

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Солдаты ВС РФ развернули российский флаг в центре ранее взятого под контроль села Рыжевка в Сумской области Украины. Об этом пишет Telegram-канале «Воевода вещает».
На кадрах видно, как российский военный держит в руках флаг, а также видны таблички государственных учреждений Рыжевки — местного сельского совета и библиотеки. Когда именно были сняты кадры, не уточняется.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Российские войска освободили село Рыжевка недалеко от границы Сумской и Курской областей. По его словам, операция по освобождению села длилась 3 дня. Он выразил надежду, что «другие территории, которые временно находятся под гнетом укрофашистских и натовских формирований», будут освобождены.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Заместитель главы РЖД Шило может стать замминистра транспорта
10 июня 2024, 10:40

Фото: istockphoto/G0d4ather

Заместитель генерального директора РЖД перейдёт работать на должность заместителя министра транспорта. В правительстве РФ он будет курировать вопросы железнодорожного транспорта.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «РБК». В настоящее время вопросами железнодорожного транспорта занимается другой заместитель министра Валентин Иванов. Ожидается, что он займёт должность первого заместителя министра. По словам одного из собеседников издания, решение находится в процессе формализации. Однако он отметил, что точные сроки кадровых перестановок пока неизвестны.

После своего назначения в мае новым министром транспорта бывший губернатор Курской области Роман Старовойт отмечал, что не планирует в ведомстве значительных ротаций. По его словам, со многими сотрудниками Минтранса, в том числе с представителями руководства, ему случалось пересекаться ранее по работе.

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#губернатор
#министр
#транспорт
#ржд
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МИД РФ: Бюджет ОДКБ потребует корректировки после отказа Армении от взноса
10 июня 2024, 10:17

Фото: istockphoto/Main_sail

В министерстве иностранных дел заявили о необходимости внесения корректировок в бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такая необходимость возникла в связи с тем, что Армения отказалась сделать очередной взнос в бюджет.
Об этом РИА Новости рассказали в МИД РФ. В настоящее время прорабатывается соответствующий проект решения Совета ОДКБ. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что речи о перераспределении взносов не идёт. Ранее пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что Ереван решил воздержаться от финансирования организации.

В МИД России уточнили, что Секретариат ОДКБ и Объединенный штаб ОДКБ по каким-то параметрам сократили свою расходную часть. В первую очередь за счет отзыва Ереваном или не назначения на квотные должности своих сотрудников в отдельных структурах. В ведомстве пояснили, что Секретариат ОДКБ использует имеющиеся резервы, поэтому работа организации продолжится в штатном режиме.

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#бюджет
#армения
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Развожаев: все попытки диверсий в Севастополе эффективно нейтрализуются
10 июня 2024, 09:37

Фото: istockphoto/DedMityay

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что все случаи подготовки диверсий против военных ВС РФ и на объектах Севастополя раскрываются и нейтрализуются спецслужбами России. Об этом пишет РИА Новости.
«Эти все случаи до настоящего времени эффективно нашими спецслужбами раскрываются и нейтрализуются», – сказал губернатор.

Михаил Развожаев отметил, что в Севастополе действует средний уровень реагирования, а также принимаются все необходимые меры для безопасности людей.

Ранее сообщалось, что в Севастополе задержали группу украинских диверсантов, готовивших теракты против Черноморского флота. По данным ФСБ, речь идет о пяти агентах СБУ и ГУР Минобороны Украины, завербованных в Запорожской области. Во время обысков у них нашли: три готовых к применению самодельных взрывных устройства; пластичные взрывчатые вещества из Великобритании массой около пяти килограммов; 600 граммов тротила; электродетонаторы военного назначения; радиоуправляемые механизмы для приведения в действие взрывных устройств.

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CENTCOM: Хуситы атаковали ракетами два грузовых судна в Аденском заливе
10 июня 2024, 09:27

Фото: istockphoto/bpawesome

Представители военного крыла правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситы) за последние сутки атаковали два грузовых судна в Аденском заливе. В результате ударов противокорабельных ракет оба корабля получили повреждения.
Об этом сообщили в Центральном командовании вооружённых сил США (CENTCOM). Уточняется, что, несмотря на повреждения, швейцарский контейнеровоз под флагом Либерии Tavvishi и немецкое универсальное сухогрузное судно под флагом Антигуа и Барбуда Norderney остались на плаву. Оба корабля продолжили следование прежним курсом.

Tavvishi получил попадание противокорабельной баллистической ракеты. Ещё одна ракета была сбита. В Norderney попали две ракеты — баллистическая и крылатая. В CENTCOM также сообщили о перехвате и уничтожении над Аденским заливом беспилотного летательного аппарата. Кроме того, в контролируемых хуситами районах Йемена были уничтожены две крылатые ракеты и ракетная пусковая установка.

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#судно
#ракеты
#йемен
#хуситы
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