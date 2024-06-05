Temps: В Швейцарии сочли приглашение России на саммит по Украине бесполезным

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Швейцарские дипломаты сочли, что приглашать Россию на мирную конференцию по Украине бесполезно. Киев же изначально был против этого.
Об этом сообщила швейцарская газета Temps. В публикации указано, что Россия ещё в январе заявила о своём неприятии предстоящего саммита, утверждая, что «Швейцария утратила свою нейтральность». Отмечается, что Берн был готов включить Москву в состав участников конференции, хотя Киев был в любом случае не готов к этому.
Приглашение России к участию во встрече, намеченной на 15-16 июня, стало предметом длительных обсуждений. В конце концов Федеральный совет решил не направлять приглашение Владимиру Путину. Дипломаты решили, что это не принесёт никакой пользы, указано в публикации.
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Александр Бойцов