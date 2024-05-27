Зеленский не сможет заставить Си Цзиньпина посетить саммит в Швейцарии – пишут СМИ

Фото: сайт Кремля
Видео-приглашение Владимира Зеленского не окажет влияние на председателя КНР Си Цзиньпина, чтобы он поехал на конференцию в Швейцарии по Украине. Такое мнение выразил обозреватель Sky News Джон Спаркс.
Ранее Зеленский пригласил своего американского коллегу Джозефа Байдена и главу КНР Си Цзиньпина посетить «саммит мира» в Швейцарии.
«Пожалуйста, поддержите саммит мира своим персональным лидерством и участием», — сказал Зеленский в видеообращении, записанном в Харькове.
По его словам, пиар-акции Киева перестали влиять не только на всемирное сообщество, но и на ближайших союзников. Журналист отметил, что даже президент США Джо Байден, скорее всего, проигнорирует призыв Зеленского.
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«Пожалуйста, поддержите саммит мира своим персональным лидерством и участием», — сказал Зеленский в видеообращении, записанном в Харькове.
«Председатель КНР Си Цзиньпин четко дал понять, что конфликт на Украине не имеет к нему никакого отношения. Видео-приглашение, записанное среди руин в Харькове, вряд ли заставит его изменить свою позицию», — считает Спаркс.
По его словам, пиар-акции Киева перестали влиять не только на всемирное сообщество, но и на ближайших союзников. Журналист отметил, что даже президент США Джо Байден, скорее всего, проигнорирует призыв Зеленского.
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Элина Позднякова