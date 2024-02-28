Президент Украины Зеленский прибыл в Албанию

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Министр иностранных дел Албании Игли Хасани сообщил, что в страну прибыл президент Украины Владимир Зеленский, говорится на странице министра в социальной сети X.
Объявляя о прибытии Зеленского, министр подчеркнул, что для него большая честь встречать президента Украины в Тиране. Украинский лидер прибыл в страну с неанонсированным визитом, цель которого не разглашается.
Согласно данным издания AFP, Зеленский намерен провести встречу с региональными лидерами в рамках организованного саммита «Украина – Юго-Восточная Европа».
Ранее, 27 февраля, президент Украины посетил Саудовскую Аравию в целях обсуждения «формулы мира» с наследным принцем Мухаммедом Ибн Салман аль-Саудом.
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Согласно данным издания AFP, Зеленский намерен провести встречу с региональными лидерами в рамках организованного саммита «Украина – Юго-Восточная Европа».
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Александр Климов