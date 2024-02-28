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Президент Украины Зеленский прибыл в Албанию

Министр иностранных дел Хасани объявил о прибытии Зеленского в страну
28 февраля 2024, 04:19
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Министр иностранных дел Албании Игли Хасани сообщил, что в страну прибыл президент Украины Владимир Зеленский, говорится на странице министра в социальной сети X.
Объявляя о прибытии Зеленского, министр подчеркнул, что для него большая честь встречать президента Украины в Тиране. Украинский лидер прибыл в страну с неанонсированным визитом, цель которого не разглашается.

Согласно данным издания AFP, Зеленский намерен провести встречу с региональными лидерами в рамках организованного саммита «Украина – Юго-Восточная Европа».


Ранее, 27 февраля, президент Украины посетил Саудовскую Аравию в целях обсуждения «формулы мира» ​с наследным принцем Мухаммедом ​Ибн Салман аль-Саудом.

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#президент
#владимир зеленский
#европа
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Глава ЦРУ рассказал членам Конгресса США о тяжелой ситуации на Украине
Директор ЦРУ рассказал американским конгрессменам о тяжести ситуации на Украине
28 февраля 2024, 04:50

Фото: iStock/Michele Ursi

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что в ходе встречи президента Джо Байдена с лидерами конгресса США директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс проинформировал законодателей о серьезной ситуации на Украине, передает ТАСС.
«Все четыре лидера поняли серьезность ситуации на Украине. Дело в том, что они услышали отрезвляющий отчет директора ЦРУ, который находился с ними, о том, что Украина потеряла позиции на поле боя», – заявила пресс-секретарь американской администрации.

По словам Жан-Пьер, Бернс донес мысль о том, что задержка с предоставлением военной помощи Киеву окажет значительное влияние на способность украинских вооруженных сил противостоять армии РФ.

Ранее NYT сообщила, что глава ЦРУ приехал на Украину с тайным визитом 22 февраля.

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#украина
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#джозеф байден
#сво
#россия
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Карлсон раскрыл препятствие на пути к достижению мира на Украине
Журналист Карлсон: Вашингтон препятствует переговорам России и Украины
28 февраля 2024, 03:53

Фото: iStock/Diy13

Такер Карлсон обвинил США в том, что они блокируют переговоры между Россией и Украиной, сообщается в подкасте на YouTube-канале блогера Рекса Фридмана.
Карлсон заявил, что решения американских чиновников являются препятствием для мира на Украине. По его словам, американцы «несут ответственность» за всех невинных людей, так как правительство США не разрешает провести переговоры между Россией и Украиной.

Журналист подчеркнул, что неправильно думать, будто «это борьба между (президентом России Владимиром) Путиным и (лидером Украины Владимиром) Зеленским».

«Мы буквально выплачиваем пенсии украинским чиновникам. Не существует украинского правительства, независимого от правительства США», – объяснил репортер.

По словам Карлсона, российский президент пытается урегулировать конфликт на Украине.

Ранее американский обозреватель обвинил лидера США Джо Байдена в том, что тот отправил тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев, чтобы разорвать соглашение с Россией.

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#россия
#украина
#сша
#переговоры
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Карлсон: Байден направил Джонсона в Киев, чтобы препятствовать переговорам с Россией
Карлсон: Байден отправил Джонсон в Киев, чтобы сорвать договоренности с Россией
28 февраля 2024, 02:29

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Такер Карлсон в рамках интервью журналисту и блогеру Рексу Фридману заявил, что президент США Джо Байден и его администрация направили тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев и сорвали стамбульские договоренности с Россией.
По словам Карлсона, политику необходимо был остановить украинского президента Владимира Зеленского и сообщить ему, что Украина не может «прийти к какому-либо соглашению с Россией».

Журналист отметил, что такое решение не поспособствовало победе Украины, а, напротив, создало множество проблем и потерь. Он охарактеризовал такие меры как преступление перед моралью.

В ноябре 2023 года лидер фракции украинской партии «Слуги народа» Давид Арахамия признал, что именно Джонсон саботировал мирное соглашение между Россией и Украиной весной 2022 года.

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#сша
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#украина
#джозеф байден
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Белый дом охарактеризовал Авдеевку как критически важный город для ВСУ
Пресс-секретарь Белого дома: Авдеевка представляет чрезвычайную важность для ВСУ
28 февраля 2024, 01:36

Фото: iStock/lucky-photographer

После заявлений украинских и западных политиков о том, что Авдеевка не имеет стратегического значения, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Авдеевка – жизненно важный город , сообщает информационное агентство ТАСС.
Жан-Пьер назвала отход украинских войск из населенных пунктов свидетельством сложной ситуации, в которой оказались Вооруженные силы Украины (ВСУ). По словам представителя Белого дома, это произошло из-за бездействия Конгресса США.

«Мы видели на прошлой неделе, как Россия заняла один из важнейших городов», – подчеркнула значимость Авдеевки пресс-секретарь.

Ранее в ДНР заявили, что битва за Авдееву обнажила проблемы ВСУ.

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#сша
#всу
#сво
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Посольство России заявило, что Москва примет ответные меры на вступление Швеции в НАТО
Посольство России: Москва примет ответные меры на вступление Швеции в НАТО
28 февраля 2024, 01:21

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Российское посольство в Швеции в своем Telegram-канале объявило, что Москва примет ответные меры против членства Швеции в НАТО.
«Россия предпримет ответные меры политического и военно-технического характера в целях купирования угроз своей национальной безопасности», – говорится в сообщении посольства.

В дипмиссии пояснили, что детали ответа будут зависеть от масштабов вступления Швеции в НАТО. Это может включать размещение союзных войск и вооружений на ее территории.

«Решение Стокгольма негативно скажется» на скандинавской стабильности, добавили в посольстве. В российском диппредставительстве также заключили, что Балтийское море не станет «внутренним» морем НАТО.

Ранее парламент Венгрии одобрил вступление Швеции в НАТО. Венгрия стала последней страной в альянсе, ратифицировавшей членство Швеции.

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#швеция
#россия
#посольство
#нато
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В ООН призвали блокировать поставки западного оружия на Украину
Захарова: Россия рассчитывает, что Запад откажется от поставок оружия Киеву
28 февраля 2024, 01:07

Фото: iStock/travelview

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила надежду, что Секретариат ООН призовет Запад воздержаться от усугубления конфликта на Украине. Об этом официальный представитель МИД рассказала в своем Telegram-канале.
По словам дипломата, Россия рассчитывает, что ООН призовет западные страны к отказу от поставок оружия Украине.

Захарова отметила, что Секретариату ООН необходимо найти в себе силы и «констатировать» обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ, теракты, совершаемые по приказу украинских спецслужб; наличие у «экстремистов на Украине аналогов боевых отравляющих веществ и многое другое».

Ранее президент Макрон заявил, что войска ЕС могут быть размещены на Украине.

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#оон
#мария захарова
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Госдеп отверг идею отправки военных и инструкторов Киеву
Госдеп: Вашингтон не отправляет военных и инструкторов Украине
28 февраля 2024, 00:55

Фото: iStock/CatEyePerspective

Соединенные Штаты не будут отправлять военных или инструкторов на Украину, заявил пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер, сообщает информационное агентство ТАСС.
Миллер ответил на вопрос журналиста о том, можно ли направить Украине инструкторов, не отправляя военных. Как отметил Миллер, в данном случае США не делают различия между военными частями и инструкторами по военной подготовке.

«Здесь нет каких-либо нюансов, которые я бы пытался донести. Мы не направляем военных на Украину», – сказал глава пресс-службы, опровергнув утверждение о том, что США собираются отправить в Киев специалистов.

По его словам, об этом ясно сообщил президент США Джо Байден.

Ранее в США поддержали идею Парижа отправлять войска на помощь Киеву.

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#сша
#военные
#украина
#киев
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Пентагон: Украина получит истребители F-16 в 2024 году
Представитель Пентагона: истребители F-16 будут доставлены Киеву в 2024 году
27 февраля 2024, 23:15

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Соединенные Штаты рассчитывают направить Киеву истребители F-16 уже в 2024 году, заявил представитель минобороны США Патрик Райдер, пишет ТАСС.
Журналисты спросили Райдера о сроках поставки военных самолетов Киеву.

По словам представителя Пентагона, США прогнозирует поставки «в этом году». Также он добавил, что Вашингтон не ​собирается раскрывать ​подробности своих планов.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что наблюдается нехватка украинских пилотов, способных к управлению самолетами F-16.

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#украина
#всу
#лётчики
#самолёты
#поставки
#сша
#спецоперация
#военная техника
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Байдену нужны законные полномочия от Конгресса на конфискация активов РФ
27 февраля 2024, 22:42

Фото: iStock/lucky-photographer

Американскому лидеру Джозефу Байдену необходимы законные полномочия от Конгресса США для конфискации российских активов, которых у него пока нет, об этом сообщили в Белом доме.
Напомним, в конце января 2024 года в Соединённых Штатах одобрили законопроект по конфискации активов Центрального банка РФ и других суверенных активов, которые планируют направить на помощь Украине.

Сообщалось, что из 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, в случае конфискации США сможет использовать только пять миллиардов. Также отмечалось, что если Штаты найдут подходящие инструменты для завершения конфискации — это станет первым случаем, когда Америка конфискует активы ЦБ страны, с которой она не находится в состоянии войны.

Однако, как стало известно сегодня, Байден всё ещё должен получить одобрение от американского Конгресса, чтобы конфисковать российские активы.

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#джозеф байден
#сша
#украина
#центробанк
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