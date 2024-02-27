Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию

Фото: сайт Кремля
Украинский президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. В Эр-Рияде он собирается обсудить с наследным принцем Мухаммедом ибн Салман аль-Саудом так называемую «формулу мира» по Украине.
Как написал киевский лидер в своём телеграм-канале, именно эта тема станет ключевой в переговорах с «его высочеством». Зеленский подчеркнул, чтобы продолжить «наш регулярный диалог». В офисе президента Украины сообщили, что стороны вплотную приблизились к проведению «саммита мира».
Кроме того, будет затронута тема возвращения на Украину «депортированных и пленных лиц». Украинский президент отметил, что наследный принц ранее уже оказывал помощь и становился посредником при обмене пленных. Также глава киевского режима сообщил о намерении обсудить вопросы экономического сотрудничество с Саудовской Аравией и участия Эр-Рияда в восстановлении Украины.
Ранее сообщалось, что Зеленский намерен через посредников передать Москве документ, касающийся «формулы мира». Глава российского МИД Сергей Лавров уже назвал это предложение ультиматумом.
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Кроме того, будет затронута тема возвращения на Украину «депортированных и пленных лиц». Украинский президент отметил, что наследный принц ранее уже оказывал помощь и становился посредником при обмене пленных. Также глава киевского режима сообщил о намерении обсудить вопросы экономического сотрудничество с Саудовской Аравией и участия Эр-Рияда в восстановлении Украины.
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Александр Бойцов