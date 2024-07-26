Приговоренный к казни в Белоруссии немец фотографировал «Искандеров» для СБУ

Фото: iStock/breakermaximus
Приговоренный к казни в Белоруссии гражданин Германии Рико Кригер делал фотографии пусковой установки «Искандер» для Службы безопасности Украины. Об этом проинформировало госиздание «СБ.Беларусь сегодня», пишет РИА Новости.
По словам подсудимого, он должен был ехать в Беларусь, где предполагалось получить дальнейшие инструкции. Ему прислали координаты, с которых он должен был вести съемку, а также картинку поросшей травой местности, где были нарисованы красный и зеленый четырехугольник.
Сообщается, что фотографии нужно было сделать «поверх забора». Немец купил себе военную форму, взобрался на холм, сделал три фото и отправил их куратору из СБУ.
Также в материале говорится, что Кригер планировал отправиться воевать на Украине в составе интернационального батальона.
Минский областной суд признал Кригера виновным по шести статьям уголовного кодекса Белоруссии. Гражданин Германии, осужденный в Беларуси за терроризм, наемничество и агентурную деятельность, не стал обжаловать приговор о смертной казни.
Ранее сообщалось, что Рико Кригера приговорили к расстрелу за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Уточнялось, что немец числился в запрещенном в Белоруссии вооруженном формировании «Полк имени Кастуся Калиновского»*, в составе которого белорусские националисты с марта 2022 года воюют на стороне киевского режима.
*Считается частью запрещенной в России террористической организации «Легион Свобода России»
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Сообщается, что фотографии нужно было сделать «поверх забора». Немец купил себе военную форму, взобрался на холм, сделал три фото и отправил их куратору из СБУ.
«Фотографировал он территорию части, хранилище, командно-штабные машины и пусковые установки «Искандер», осознавая, что это шпионаж по заданию иностранной спецслужбы», — указано в материале издания.
Также в материале говорится, что Кригер планировал отправиться воевать на Украине в составе интернационального батальона.
Минский областной суд признал Кригера виновным по шести статьям уголовного кодекса Белоруссии. Гражданин Германии, осужденный в Беларуси за терроризм, наемничество и агентурную деятельность, не стал обжаловать приговор о смертной казни.
Ранее сообщалось, что Рико Кригера приговорили к расстрелу за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Уточнялось, что немец числился в запрещенном в Белоруссии вооруженном формировании «Полк имени Кастуся Калиновского»*, в составе которого белорусские националисты с марта 2022 года воюют на стороне киевского режима.
*Считается частью запрещенной в России террористической организации «Легион Свобода России»
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Дарья Осипова