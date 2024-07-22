Осужденный в Беларуси немецкий наемник Кригер не стал обжаловать смертную казнь

Фото: istockphoto/sakhorn38
Гражданин Германии Рико Кригер, осужденный в Беларуси за терроризм, наемничество и агентурную деятельность, не стал обжаловать приговор о смертной казни. Об этом сообщает «СБ. Беларусь сегодня». Решение суда вступило в законную силу, говорится в сообщении.
«Обвиняемый Кригер Рико не стал обжаловать приговор по делу о терроризме, наемничестве, агентурной деятельности. Приговор вступил в силу, – пишет издание.Ранее сообщалось, что Рико Кригера приговорили к расстрелу за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Уточнялось, что немец числился в запрещенном в Белоруссии вооруженном формировании «Полк имени Кастуся Калиновского»*, в составе которого белорусские националисты с марта 2022 года воюют на стороне киевского режима.
Читайте также:
Немецкие снайперы сообщили об участии в боях за Часов Яр на стороне ВСУ
СК назвал число иностранцев, воюющих на стороне Украины
«Я запрыгнул в танчик и на фарте проскочил»: громкие случаи угона военной техники на СВО
*Считается частью запрещенной в России террористической организации «Легион Свобода России»
Данил Пономарев