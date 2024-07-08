Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ «Уехал в цинке»: ВС РФ уничтожили наёмника из Бразилии

«Уехал в цинке»: ВС РФ уничтожили наёмника из Бразилии

Военкор Котенок: ВС РФ ликвидировали наемника из Бразилии
08 июля 2024, 04:15
Фото: IStock/Tomas Ragina

Фото: IStock/Tomas Ragina

В зоне СВО на Украине был ликвидирован бразильский наемник с позывным «Sierra». Об этом написал военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.
«Боевик вёл собственный ютуб-канал и отправился на «сафари на русских» в т.ч. для контента. Обратно уехал в цинке», — отмечается в сообщении.

Ранее военный эксперт Борис Рожин заявил, что российские военные уничтожили в зоне СВО португальского наемника. Рико Чавес приехал на Украину воевать на стороне ВСУ. Он числился в составе неонацистского батальона «Карпатская сечь».



24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.

На Западе шокированы после удара РФ по Patriot. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Мир пугает больше, чем война»: На Западе сделали резкое заявление о будущем Украины

В МИД Нидерландов разочарованы реакцией посла РФ на отправку Украине F-16

Появились редкие кадры испытаний бетонобойных бомб в зоне СВО
#россия
#военные
#владимир путин
#мид
#война
#сво
#всу
#рф
«Мир пугает больше, чем война»: На Западе сделали резкое заявление о будущем Украины
Чей Боуз: НАТО не позволит достичь мира на Украине
08 июля 2024, 03:24

Фото: IStock/Michele Ursi

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Североатлантический альянс не позволит достичь мира на Украине. Об этом он написал в социальной сети X.
«Только мир пугает НАТО больше, чем война. Именно поэтому альянс продолжает существовать спустя 33 года после исчезновения Советского Союза, который был причиной его существования и создания», — заявил журналист.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что никто не говорил, что ровно через 10 лет Украина станет членом НАТО. По его словам, этот процесс имеет очень много препятствий. Первым условием вступления является прекращение «войны с Россией».

Североатлантический альянс (НАТО) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, Соединённые Штаты Америки и Канаду. Основан 4 апреля 1949 года.

В Брюсселе представители НАТО создали план по обеспечению долгосрочной военной поддержки Киеву, чтобы возможная администрация экс-президента США Дональда Трампа не смогла этому помешать. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В МИД Нидерландов разочарованы реакцией посла РФ на отправку Украине F-16

Орбан прибыл в Пекин, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином

В Харьковской области произошел взрыв
#украина
#план
#мир
#нато
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МИД Нидерландов разочарованы реакцией посла РФ на отправку Украине F-16
МИД Нидерландов: реакция посла РФ на решение о поставках F-16 ВСУ разочаровывает
08 июля 2024, 03:09

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Реакция посла РФ в Гааге на решение нидерландских властей о выдаче разрешения на экспорт истребителей F-16 на Украину разочаровывает. Об этом заявил глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп.
Уходящая в отставку министр обороны страны Кайса Оллонгрен заявила, что власти Нидерландов разрешили экспорт 24 истребителей F-16 Украине.

Посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил, что Москва рассматривает выданное разрешение на экспорт F-16 на Украину как сознательное движение Гааги в сторону эскалации конфликта.

Сообщается, что глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп назвал реакцию российского посольства «разочаровывающим ответом» России. По его словам, Москва не готова искать решение конфликта.

Ранее издание Politico сообщило сроки поставок F-16 Украине. Журналисты указали, что киевскому режиму истребители поставят текущим летом. В частности, Бельгия, Норвегия, Нидерланды и Дания хотят дать Киеву 60 единиц техники.

Истребитель F-16 — американский многоцелевой лёгкий истребитель, способный нести как высокоточные ракеты, так и бомбы. Много лет состоит на вооружении у армии США и стран НАТО.

Читайте также:

Власти Нидерландов разрешили экспорт первых истребителей F-16 для Украины

Орбан прибыл в Пекин, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином

На Западе признали свое поражение
#москва
#сша
#россия
#мид
#министр
#нато
#нидерланды
#рф
#истребители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На всей территории Украины звучит сигнал воздушной тревоги
08 июля 2024, 02:45

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

На всей территории Украины звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения, пишет ТАСС.
Отмечается, что в красной зоне также находятся подконтрольные Киеву районы ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины.

ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Российские военные выкопали подземный туннель, который позволил им взять опорный пункт ВСУ в поселке Кирово ДНР. Бойцы отряда «Ветераны» группировки войск «Центр» благодаря подземному ходу смогли выйти в тыл врага и обеспечить снабжение при удержании позиций. По словам командира взвода, боевики Вооруженных сил Украины прятались в окопах и подвалах.

Ранее сообщалось, что неподалеку от Харькова произошел взрыв. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Орбан прибыл в Пекин, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином

В Николаеве на фоне тревоги прогремел взрыв

На Западе шокированы после удара РФ по Patriot
#военные
#взрыв
#тревога
#днр
#всу
#вс рф
#воздушная тревога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Орбан прибыл в Пекин, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
08 июля 2024, 02:43

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Пекин. Там он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Венгрии Берталана Хаваши.
«Миссия мира премьер-министра Виктора Орбана продолжается. Глава правительства рано утром в понедельник прибыл в Пекин. В течение дня Виктор Орбан встретится с председателем КНР Си Цзиньпином», — сообщил Берталан Хаваши.

В пятницу премьер с делегацией прибыл в Россию и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Он заявил, что его визит в Москву продиктован поиском мира на Украине, а также интересами Венгрии и других стран.

По словам Орбана, поездка в Российскую Федерацию не стала для него чем-то новым, ведь он и раньше встречался с Владимиром Путиным. Он уточнил, что сначала им было сложно найти общий язык из-за достаточно сложного исторического общего прошлого России и Венгрии.

Конфликт на Украине может расколоть мир на блоки, предупредил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Орбан предложил Путину подумать о временном прекращении огня на Украине

Орбан рассказал о переговорах с Путиным

Путин: Орбан призывает остановить огонь для начала переговоров по Украине
#конфликт
#радио
#язык
#министр
#мир
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Николаеве на фоне тревоги прогремел взрыв
08 июля 2024, 01:37

Фото: IStock/dzika_mrowka

В украинском городе Николаев на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом информирует украинское издание «‎Общественное».
«В Николаеве был слышен звук взрыва», — указано в сообщении.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что российские военные выкопали подземный туннель, который позволил им взять опорный пункт ВСУ в поселке Кирово ДНР. По словам командира взвода, боевики Вооруженных сил Украины прятались в окопах, в подвалах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Берлин может стать местом проведения мирной конференции по Украине

Появились редкие кадры испытаний бетонобойных бомб в зоне СВО

Лавров заявил о скором ответе России на участие США в применении ракет ATACMS
#военные
#армия
#днр
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Харьковской области произошел взрыв
08 июля 2024, 01:08

Фото: IStock/Leonid Ikan

Неподалеку от Харькова произошел взрыв. Об этом информирует украинское издание «‎Общественное».
«В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города», — говорится в сообщении.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Стало известно, как российские военные с помощью туннеля взяли опорный пункт боевиков ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

На Западе шокированы после удара РФ по Patriot

Появились редкие кадры испытаний бетонобойных бомб в зоне СВО

В Мелитополе осколки сбитых ракет стали причиной пожара
#военные
#взрыв
#тревога
#всу
#вс рф
#воздушная тревога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Берлин может стать местом проведения мирной конференции по Украине
В Германии считают Берлин наиболее вероятным местом для мирных переговоров
08 июля 2024, 00:06

Фото: IStock/katatonia82

Берлин мог бы стать местом проведения мирной конференции по Украине, на которой бы присутствовали все стороны, участвующие в данном конфликте. Об этом заявил сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла в интервью телеканалу ARD.
Политик пояснил, что считает Берлин удачным местом чтобы представители обеих стран встретились и пришли к единому соглашению. Он также добавил, что правительство Германии готово принять активное посредническое участие в этом процессе и не представляет себе отсутствие на переговорах России.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России не поступали предложения начать переговоры. Первая мирная конференция по Украине прошла в Швейцария без участия России, в Беларуси окрестили эту ситуацию «театром абсурда».

Читайте также

Украина требует от МОК аннулировать приглашение девяти россиян на Олимпиаду

Украина договорилась с Молдавией о поставках электроэнергии в обмен на газ

Лавров прокомментировал атаку ВСУ на Севастополь
#сергей лавров
#правительство
#министр
#конференция
#всу
#швейцария
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Развожаев предупредил о выстрелах в Севастополе
Черноморский флот проведет тренировки в Севастополе ночью, буду слышны выстрелы
07 июля 2024, 23:58

Фото: istockphoto/alexnikit1981

В Севастополе ночью Черноморский флот проведет тренировки. Будут слышны громкие одиночные выстрелы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«В течение этой ночи будут слышны громкие одиночные выстрелы в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой и Камышовой бухт. Флот проведет тренировки расчетов ППДО, поэтому предупреждаю заранее», — написал он.

23 июня боевики ВСУ совершили преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя.

Ранее губернатор российского города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщал, что 5 июля будут проходить тренировки флота со стрельбой из различных видов вооружения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

На Западе шокированы после удара РФ по Patriot

Стало известно, как российские военные с помощью туннеля взяли опорный пункт боевиков ВСУ

Появились редкие кадры испытаний бетонобойных бомб в зоне СВО
#губернатор
#флот
#тренировки
#севастополь
#всу
#вооружения
#удар
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западе шокированы после удара РФ по Patriot
Дотком назвал ЗРК Patriot беззащитными против гиперзвуковых ракет после удара РФ
07 июля 2024, 23:46

Фото: IStock/e-crow

Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что необходимо прекратить поставки ЗРК Patriot Вооруженным силам Украины, поскольку они оказались беззащитны против гиперзвуковых ракет РФ. Об этом он написал в соцсети X.
По его словам, 2 миллиарда долларов американских налогоплательщиков испарились в результате одного удара. Он отметил, что для военных ВС РФ системы Patriot являются приоритетными целями. Ким Дотком добавил, что они беззащитны против гиперзвуковых ракет.

«Может быть, хватит бросать миллиарды в черную дыру?» — задался вопросом предприниматель.

В Евросоюзе осталось меньше 100 таких установок, добавил бизнесмен.

Patriot — это мобильный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) и система противоракетной обороны, которая позволяет сбивать ракеты до того, как они поразят цель. Он состоит из ракеты, пусковой установки, радиолокационной установки, станции управления, блока электрогенератора и мачты высокочастотной антенны.

Ранее сообщалось, что российские военные выкопали подземный туннель, который позволил им взять опорный пункт ВСУ в поселке Кирово ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Стало известно, как российские военные с помощью туннеля взяли опорный пункт боевиков ВСУ

Появились редкие кадры испытаний бетонобойных бомб в зоне СВО

Новый минобороны Великобритании анонсировал пакет помощи Украине
#военные
#днр
#всу
#вс рф
#ракеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф