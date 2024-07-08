Фото: IStock/Tomas Ragina
В зоне СВО на Украине был ликвидирован бразильский наемник с позывным «Sierra». Об этом написал военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.
«Боевик вёл собственный ютуб-канал и отправился на «сафари на русских» в т.ч. для контента. Обратно уехал в цинке», — отмечается в сообщении.
Ранее военный эксперт Борис Рожин заявил, что российские военные уничтожили в зоне СВО португальского наемника. Рико Чавес приехал на Украину воевать на стороне ВСУ. Он числился в составе неонацистского батальона «Карпатская сечь».
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.
На Западе шокированы после удара РФ по Patriot. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова