Приговорённый к казни немец со слезами радости поблагодарил Лукашенко за помилование

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Гражданин Германии Рико Кригер, приговорённый к смертной казни, со слезами радости воспринял решение президента Белоруссии Александра Лукашенко о помиловании. Видео с оглашением решения опубликовал телеканал ОНТ в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Кригера приговорили к смертной казни в Белоруссии. Однако накануне он обратился с прошением о помиловании. Лукашенко принял это прошение и помиловал немца. Не уточняется, на что была заменена мера наказания.
После оглашения решения о помиловании Кригер заявил, что невероятно счастлив и благодарен Лукашенко за прощение. Он заявил, что теперь у него есть возможность увидеться с дочерью. Также Кригер подчеркнул, что ему дали шанс жить, назвав это лучшим моментом в своей жизни.
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Анастасия Чинкова