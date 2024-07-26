Приговоренный к казни в Белоруссии немец заявил, что Германия его бросила

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Германия не идет на контакт с Белоруссией по поводу приговоренного к смертной казни гражданина Рико Кригера. Об этом заявил сам Кригер в интервью телеканалу «Беларусь 1».
Кригер отметил, что ежедневно ощущает тотальную брошенность и обман. По его словам, власти ФРГ должны за него бороться, однако это делают исключительно родственники Кригера.
Обвиняемый подчеркнул, что немецкие дипломаты отказались помогать ему даже в передаче одежды в тюрьму — Кригеру сообщили, что это должен оплатить его отец. Сотрудники немецкого дипведомства также заявили своему соотечественнику, что страна ничем не сможет ему помочь.
Напомним, 20 июля Рико Кригера приговорили к смертной казни в Белоруссии. Его обвиняют по 6 статьям УК страны, в их числе — наемничество и терроризм.
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Обвиняемый подчеркнул, что немецкие дипломаты отказались помогать ему даже в передаче одежды в тюрьму — Кригеру сообщили, что это должен оплатить его отец. Сотрудники немецкого дипведомства также заявили своему соотечественнику, что страна ничем не сможет ему помочь.
Напомним, 20 июля Рико Кригера приговорили к смертной казни в Белоруссии. Его обвиняют по 6 статьям УК страны, в их числе — наемничество и терроризм.
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Екатерина Коршунова