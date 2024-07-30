Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Лукашенко помиловал немца, приговоренного к смертной казни в РБ

Лукашенко помиловал немца, приговоренного к смертной казни в РБ

30 июля 2024, 19:55
Фото: istockphoto/Derek Brumby

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Немца Рико Кригера, обвиняемого в терроризме и наемничестве, помиловал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщают журналисты БЕЛТА.
Гражданину Германии грозила высшая мера наказания, он обратился к белорусскому лидеру с прошением о помиловании. Лукашенко собрал совещание по данному вопросу с привлечением вовлеченных в процесс специалистов, чтобы выслушать их мнение.

Следствие считало, что Кригер был участником боев на стороне украинских неонацистов в составе группировки белорусских наемников.



Ранее сообщалось, что Лукашенко предложил привлекать сидельцев к уборке после урагана, включая тех, кто отбывает наказание по политическим статьям. Стихия срывала крыши, разрушала конструкции и валила деревья.

Читайте также:

Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Путиным

Президент Белоруссии попросил не обращаться к нему «Господин»

«Отвратительная работа»: Лукашенко подверг критике реакцию на последствия бури в стране
#мир
#белоруссия
#суд
#александр лукашенко
#германия
#помилование
#новости
В США раскритиковали «план Трампа» по Украине
Макгрегор: «мирный план Трампа» по ленд-лизу для Киева будет провальным
30 июля 2024, 22:56

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

«Мирный план Трампа по Украине», который придумал экс-член администрации бывшего президента США Майк Помпео, будет провальным. Об этом в соцсетях заявил экс-советник американского Минобороны Дуглас Макгрегор. Речь идет о возможном плане, который подразумевает ленд-лиз Киеву в полтриллиона долларов, если Трамп переизберется.
«Снятие немногих оставшихся ограничений на военную помощь Украине не спасет разваливающиеся ВСУ от полного уничтожения и не восстановит военный или дипломатический авторитет Вашингтона», — говорится в публикации.

Бывший советник Пентагона считает, что Штатам пора приостановить военную помощь киевскому режиму и изучить предложения российской стороны, которые были представлены в конце 2021 и в начале 2022 годов. Они, по мнению Макгрегора, являются основой для урегулирования кризиса в республике дипломатическим путем.

«Конечно, президент Трамп знает, что динамика власти не зависит от широких жестов или простых решений. Они требуют трезвого анализа и стратегической глубины — чего не хватает предложению Помпео. Внутренние и внешние конфликты Америки выходят из-под контроля», — резюмировал Макгрегор.

До этого бывший госсекретарь США Майк Помпео в материале для издания The Wall Street Journal писал, что кандидат на пост главы Белого дома Дональд Трамп может убрать запреты на поставки Киеву любых вооружений в случае своего переизбрания.

Читайте также:

Трамп резко высказался о церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже

Трамп обвинил ОПЕК в попытке снизить цены на нефть для победы Харрис на выборах

«Оппонент с низким IQ»: Трамп оскорбил Харрис
#мир
#сша
#украина
#дональд трамп
#новости
#выборы
#киев
#оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителям Подмосковья рассказали, где голосовать на сентябрьских выборах
30 июля 2024, 22:33

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Жители Московской области могут легко узнать, где проголосовать на сентябрьских выборах в советы депутатов. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«В вашем округе в сентябре пройдут выборы, а вы только переехали или будете голосовать в первый раз в жизни? Не знаете, где ваш избирательный участок? Всю информацию можно узнать с помощью специального сервиса ЦИК России. Там содержатся сведения о вашем избирательном участке, кандидатах, включении в список избирателей и так далее», – говорится в сообщении.
Также информацию можно найти на сайте. Здесь есть номера участковых избирательных комиссий, адреса и контактные данные.
На сайтах городских администраций также опубликованы данные о выборах – списки и границы избирательных участков, номера, места нахождения УИКов и помещений для голосования.

Выборы в советы депутатов пройдут осенью в 25 городских округах Подмосковья – Волоколамск, Дзержинский, Звёздный городок, Лотошино, Солнечногорск, Дубна, Жуковский, Краснознаменск, Котельники, Ленинский, Луховицы, Мытищи, Орехово-Зуево, Долгопрудный, Кашира, Королёв, Воскресенск, Сергиев Посад, Бронницы, Власиха, Восход, Реутов, Щелково, Одинцово и Раменское.

Кроме того, в Единый день голосования в Подольске, Пушкинском и Наро-Фоминске состоятся довыборы депутатов.

На выборах будет использоваться дистанционное электронное голосование. Откроются и избирательные участки, куда можно будет прийти 6, 7 и 8 сентября.

По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.

Читайте также:

​Побороться за посты депутатов в Подмосковье планируют около 2 тыс. человек

Организаторов выборов научили пользоваться Интерактивным рабочим блокнотом

Сотрудники Мособлизбиркома провели выездные консультации в подмосковных ТИКах
#политика
#выборы
#едг
#единый день голосования
#избиратели
#мособлизбирком
#участок
#подмосковье
#московская область
#депутаты
#совет депутатов
#голосование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме ответили на призывы ФРГ не допустить появления ВС РФ у своих границ
Депутат ГД Чепа: Бербок и другие политики ведут к эскалации напряженности в мире
30 июля 2024, 21:35

Фото: istockphoto/User10095428_393

Действия главы МИД ФРГ Анналены Бербок способствуют увеличению напряженности в Европе и во всем мире. Так в беседе с журналистами «Ленты.ру» ответил депутат Госдумы Алексей Чепа на опасения руководителя германского внешнеполитического ведомства в появлении ВС РФ у границ Польши и ФРГ.
«То, что делает Бербок, то, что предлагают некоторые другие политики, — все это ведет к эскалации напряженности в Европе и в мире. Угроза катастрофы сильно растет там», — прокомментировал парламентарий.

Ранее Анналена Бербок заявляла о необходимости Берлина защищать Украину, поскольку, если та лишится помощи, это якобы создаст риск для безопасности Европы.

Недружественные к РФ страны стали помогать киевскому режиму на фоне спецоперации в Донбассе.

Читайте также:

В Германии предупредили о катастрофических последствиях размещения ракет США в ФРГ

В 2025 году правительство Украины планирует забрать средства у регионов

В Германии раскрыли, где хранятся американские кассетные боеприпасы для ВСУ
#мир
#россия
#госдума
#германия
#новости
#мид
Следите за нашими новостями
в удобном формате
У Камалы Харрис появился неожиданный поклонник среди четы Трампов
Фред Трамп заявил, что будет голосовать за Харрис на выборах президента США
30 июля 2024, 21:14

Фото: istockphoto/rarrarorro

Племянник политика Дональда Трампа Фред будет голосовать за кандидата в президенты США Камалу Харрис, однако, если Трамп победит, и Фреда пригласят на инаугурацию, он поприсутствует. Об этом сообщил телеканал ABC News.
«Фред Трамп сказал, что планирует голосовать за Харрис, но будет присутствовать на инаугурации, если победит его дядя и если его пригласят», — передают журналисты.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Камала Харрис будет участвовать в предвыборной гонке вместо нынешнего заокеанского лидера Джо Байдена, который принял решение снять свою кандидатуру. К слову, недавно стало известно о его предложении, которое ставит под удар верховенство закона в стране.

Читайте также:

В США назвали ошибкой выдвижение Харрис на пост главы государства

Политолог Васильев заявил о «ядовитой пилюле» от Байдена демократам США

Харрис выразила готовность к дебатам с Трампом
#мир
#сша
#выборы
#камала харрис
#дональд трамп
#новости
#джозеф байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЦАХАЛ ударил по Бейруту, целью был командир «Хезболлы» — видео
ЦАХАЛ ударил по Бейруту, целью был командир «Хезболлы»
30 июля 2024, 20:35

Фото: istockphoto/CatEyePerspective

Израильские военные ударили по Бейруту, чтобы ликвидировать командира «Хезболлы», «ответственного за убийство израильских гражданских». Об этом сообщается в Telegram-канале армии обороны Израиля.
«ЦАХАЛ нанес целенаправленный удар по Бейруту, по командиру, ответственному за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и убийства еще большого числа израильских гражданских», — сказано в публикации.

В минувшую субботу, 27 июля, в населенном пункте Мадждаль-Шамс погибли 12 детей в результате ракетной атаки в районе Голанских высот. Также были ранены подростки и другие люди. Израиль обвинил в ударе «Хезболлу», хотя там отрицают обстрел.

Ранее сообщалось, что Иран прокомментировал израильскую реакцию на ракетную атаку Голанских высот.

Читайте также:

Число погибших при атаке на Голанские высоты увеличилось

Times of Israel: Израиль готов к резкому удару по Ливану из-за угроз «Хезболлах»

ЦАХАЛ заявил о ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС после удара по Хан-Юнису
#мир
#израиль
#война
#видео
#обстрел
#армия
#цахал
#военные
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Новиков объяснил, почему развала ЕС не будет
Депутат Новиков усомнился в развале ЕС
30 июля 2024, 19:22

Фото: iStock/sinonimas

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что Евросоюз вряд ли развалиться, так как за его сохранением стоят лишком большие силы.
«Несмотря на такие оценки и тенденции, слишком большие силы с большими финансовыми возможностями заинтересованы в сохранении ЕС. Сейчас они ведут работу, направленную на формирование общей европейской армии. Здравые голоса в части, что ЕС должен развиваться на других принципах, будут раздаваться, но это не значит, что завтра ЕС перестанет быть частью нашей реальности», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Новиков.

Ранее руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер заявил, что сейчас в ЕС присутствуют серьёзные разногласия, так как союз оказался не готов к современным вызовам.

Читайте также:

Политолог Швейцер заявил о необходимости перестройки ЕС

Евросоюз готовится к войне с Россией под руководством ФРГ

«Сошёл с ума и хочет войны»: во Франции призвали развалить Евросоюз
#политолог
#ес
#евросоюз
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, чего больше всего боятся в Германии
Бербок призвала не допустить появление ВС России на границе Германии и Польши
30 июля 2024, 19:18

Фото: istockphoto/photosvit

Берлин должен активно защищать Украину, чтобы российские военные не появились на границе ФРГ и Польши. Об этом журналистам Die Zeit заявила глава германского МИДа Анналена Бербок. Она отметила, что прекращение помощи Киеву станет «абсолютной катастрофой» для украинской республики.
«Мы должны надеяться на то, что российские войска не появятся на польской границе, а потом, возможно, на нашей», — сказала политик.

Бербок уверена, что, если поддержка Украине остановится, то это якобы создаст риски европейской безопасности.

Власти РФ заявляли, что не оставят без внимания действия, которые потенциально опасны для страны, однако подчеркивали, что Россия не несет угроз ни для одного государства из блока НАТО.

Читайте также:

Евросоюз готовится к войне с Россией под руководством ФРГ

На Западе заявили о скором начале переговоров по Украине

Разворот в вопросе: в Германии выступили с призывом к Европе из-за Украины
#мир
#россия
#германия
#украина
#вс рф
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Брюссель обвинили в блокировке поставок нефти РФ в Венгрию
Сийярто обвинил Брюссель в блокировке поставок российского топлива в Венгрию
30 июля 2024, 18:59

Фото: istockphoto/artJazz

В блокировке поставок российской нефти на Украину виноват Брюссель, а не Украина. Об этом в социальных сетях заявил руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, блокировки нужны Брюсселю, чтобы шантажировать государства, выступающие за мир.
«Не украинское правительство, а Еврокомиссия хочет шантажировать две выступающие за мир страны», — гласит публикация.

Он добавил, что в Еврокомиссии до сих пор не предприняли мер, чтобы разблокировать поставки российского черного золота.

Ранее главы внешнеполитических ведомств России, Венгрии и Словакии обсуждали ситуацию с приостановкой транзита нефти России через Украину. Словакия также угрожала ответить Киеву на введенные санкции.

Читайте также:

«Лукойл» переоформляет на другие направления нефть, поставлявшуюся по «Дружбе»

Словакия и Венгрия обратились в ЕК из-за остановки нефтяного транзита из РФ

Handelsblatt: антироссийские санкции провалились и могут нанести ущерб Европе
#мир
#россия
#венгрия
#европа
#нефть
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политолог Швейцер заявил о необходимости перестройки ЕС
30 июля 2024, 16:53

Фото: iStock/butenkow

Руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер заявил, что сейчас в ЕС присутствуют серьёзные разногласия, так как союз оказался не готов к современным вызовам.
Эксперт считает, что Евросоюзу требуются определённые перестройка и пересборка.

«Сейчас самое главное — найти сбалансированную точку зрения на конфликты. Даже когда они принимают резолюции и голосуют за абсолютное большинство, они не находят абсолютной поддержки и понимания в собственных странах. Они распускаться не будут. Будут идти на какие-то контакты, на переговоры, на объяснения общей точки зрения», — добавил в беседе с RT Швейцер.

Распада и банкротства США также ждать не стоит. Об этом заявил американист и политолог Константин Блохин, комментируя госдолг страны.

«Да, госдолг показателен в том смысле, что США находятся в системном кризисе. Сегодняшние США — бледная тень той Америки, которая была после Второй мировой войны. Но США являются мировым финансовым манипулятором, они создали финансовую систему, по которой функционирует весь мир. Они себя искусственно поддерживают на плаву. Никто не знает, до какого уровня может расти госдолг. Сама по себе мировая финансовая система — американская», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Блохин.

Ранее французский политик Флориан Филиппо призвал к развалу Евросоюза из-за его воинственной политики в отношении России.

Читайте также:

Евросоюз готовится к войне с Россией под руководством ФРГ

«Сошёл с ума и хочет войны»: во Франции призвали развалить Евросоюз

В Германии предупредили о катастрофических последствиях размещения ракет США в ФРГ
#сша
#страны
#политолог
#евросоюз
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф