Лукашенко помиловал немца, приговоренного к смертной казни в РБ

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Немца Рико Кригера, обвиняемого в терроризме и наемничестве, помиловал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщают журналисты БЕЛТА.
Гражданину Германии грозила высшая мера наказания, он обратился к белорусскому лидеру с прошением о помиловании. Лукашенко собрал совещание по данному вопросу с привлечением вовлеченных в процесс специалистов, чтобы выслушать их мнение.
Следствие считало, что Кригер был участником боев на стороне украинских неонацистов в составе группировки белорусских наемников.
Ранее сообщалось, что Лукашенко предложил привлекать сидельцев к уборке после урагана, включая тех, кто отбывает наказание по политическим статьям. Стихия срывала крыши, разрушала конструкции и валила деревья.
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Следствие считало, что Кригер был участником боев на стороне украинских неонацистов в составе группировки белорусских наемников.
Ранее сообщалось, что Лукашенко предложил привлекать сидельцев к уборке после урагана, включая тех, кто отбывает наказание по политическим статьям. Стихия срывала крыши, разрушала конструкции и валила деревья.
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Никита Кротов