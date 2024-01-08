Принц Эндрю заперся дома после публикации документов по делу Эпштейна

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Брат короля Карла III, британский принц Эндрю не выходит из дома после публикации списка лиц, которые имеют отношение к делу обвиняемого в сексуальных преступлениях финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом пишет британское издание Mirror со ссылкой на собственные источники,
«У него не хватает эмоционального диапазона, чтобы справиться с этим. Он заперся в комнате и не знает, как реагировать. Он опустошен», — отметил собеседник Mirror.Ранее садовник Эпштейна Хуан Алесси рассказал, что принц Эндрю регулярно бывал в доме финансиста во Флориде, где получал эксклюзивные сеансы массажа.
Эпштейна судили за организацию сети, позволявшей ему злоупотреблять десятками молодых женщин. По некоторым данным, он продолжал заниматься торговлей людьми до своего ареста в июле 2019 года в Нью-Йорке, а в августе того же года, по официальной версии, покончил с собой в тюремной камере.
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Артем Путинцев