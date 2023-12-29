«Проблема для России»: глава ВЦИОМа назвал гибель Пригожина большой удачей для страны

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Гибель главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стала для страны большой удачей. Об этом заявил генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Напомним, руководитель частной военной компании погиб 23 августа в авиакатастрофе. Трагедия произошла спустя месяц после попытки вооруженного мятежа в стране. В июне текущего года Пригожин заявил о начале «марша справедливости» и вошел в Ростов-на-Дону на танках. Вскоре ситуация была урегулирована при содействии белорусского президента Александра Лукашенко.
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Анастасия Крестьянова