Песков отнёс публикацию WSJ о гибели Пригожина к разряду «бульварного чтива»

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Издание The Wall Street Journal сообщило, что, по их сведениям, к гибели основателя ЧВК «Вагнер», бизнесмена Евгения Пригожина имеет отношение секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отнёс эту публикацию к жанру pulp fiction («бульварного чтива»).
Частный самолёт Embraer Legacy, направлявшийся из Москвы в Санкт-Петербург, упал и разбился в районе села Куженкино Тверской области 23 августа нынешнего года. Все десять человек, находившихся на борту, погибли. Согласно списку пассажиров, предоставленных Росавиацией, среди них находился бизнесмен Евгений Пригожин.
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