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На Украину прибыл прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. Об этом 10 сентября сообщила пресс-службе МУС в соцсети X.
«Преступления, затрагивающие детей, и нападения на гражданскую инфраструктуру являются ключевыми приоритетами МУС», – говорится в сообщении.
По данным суда, Карим Хан вместе с генпрокурором Украины Андреем Костиным посетил детскую больницу «Охматдет».
Взрыв в районе больницы «Охматдет» в Киеве произошел 8 июля. Тогда разрушило корпус отделения токсикологии. Сообщалось о двух погибших и 32 пострадавших. По поводу случившегося редставитель России при ООН Василий Небензя заявил, что причиной попадания украинской ракеты по больнице «Охматдет» в Киеве стало размещение властями страны систем ПВО вблизи объектов гражданской инфраструктуры и в жилых кварталах.
Отметим, что Юрисдикцию МУС не признают Россия, Китай, США, Саудовская Аравия, Индия, Иран, Турция, Египет, Индонезия, а также бывшие страны СНГ.
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Лия Мурадьян