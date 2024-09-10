Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Прокурор непризнанного в мире Международного уголовного суда прибыл на Украину

Прокурор непризнанного в мире Международного уголовного суда прибыл на Украину

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан прибыл на Украину
10 сентября 2024, 17:15
Фото: istockphoto/ STRINGERimage

Фото: istockphoto/ STRINGERimage

На Украину прибыл прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. Об этом 10 сентября сообщила пресс-службе МУС в соцсети X.
«Преступления, затрагивающие детей, и нападения на гражданскую инфраструктуру являются ключевыми приоритетами МУС», – говорится в сообщении.

По данным суда, Карим Хан вместе с генпрокурором Украины Андреем Костиным посетил детскую больницу «Охматдет».



Взрыв в районе больницы «Охматдет» в Киеве произошел 8 июля. Тогда разрушило корпус отделения токсикологии. Сообщалось о двух погибших и 32 пострадавших. По поводу случившегося редставитель России при ООН Василий Небензя заявил, что причиной попадания украинской ракеты по больнице «Охматдет» в Киеве стало размещение властями страны систем ПВО вблизи объектов гражданской инфраструктуры и в жилых кварталах.

Отметим, что Юрисдикцию МУС не признают Россия, Китай, США, Саудовская Аравия, Индия, Иран, Турция, Египет, Индонезия, а также бывшие страны СНГ.

Читайте также:

Путин объяснил, зачем США наращивают военное присутствие в АТР и Арктике

Украина согласится на транзит российской нефти, но при одном условии

Путин: В учениях «Океан-2024» примут участие корабли и авиация Китая
США намерены профинансировать «независимые СМИ» в Сербии и Северной Македонии
10 сентября 2024, 17:44

Фото: iStock/rarrarorro

Американское правительственное Агентство по международному развитию (USAID) планирует «поддержать» «независимые СМИ» в Сербии и Северной Македонии путём найма советника по координации программ ведомства в регионе с общим портфелем проектов на $141 млн.
Руководитель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович объяснил, с чем связана такая активизация США в регионе.

«Активизация США на балканском треке вызвана тем, что RT осуществляет там эффективную медиастратегию. Это не нравится Западу. Ситуацию ещё больше усугубляет кризис собственной западной информационной системы. Ведущие СМИ, особенно в Европе, не способны дать ответ на актуальные вопросы современности. Балканы издавна были точкой приложения колониальных устремлений США и Британии. Мы видим очередной раунд попыток вытеснить Россию и её СМИ», — пояснил в беседе с RT Мендкович.

До этого стало известно, что США намерены отслеживать предстоящие совместные учения России и Китая. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Как передают argumenti.ru слова Кирби, при этом власти Штатов не видят в этом причин для серьёзного беспокойства.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен признала, что страна столкнулась с огромной проблемой из-за нехватки доступного жилья.

Читайте также:

Маск рассказал о последствиях поражения Трампа

Минфин США заявил об огромной проблеме в стране

США признали причастность к срыву Стамбульских соглашений
#сша
#сми
#сербия
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Великобритания ввела санкции против ВКС России
10 сентября 2024, 17:24

Фото: iStock/ffikretow

Великобритания расширила санкционный список против России, добавив в него Воздушно-космические силы (ВКС) и командование военно-транспортной авиации. Об этом сообщается на сайте правительства страны, где опубликован дополненный перечень.
Также под ограничения попал 924-й Государственный центр беспилотной авиации и семь юридических и физических лиц из Ирана, которые якобы оказывают помощь России. Среди них числится компания Baharestan Kish Company, занимающаяся производством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Кроме того, британское правительство ввело санкции против пяти морских судов, которые якобы были задействованы в оказании военной поддержки России.

Читайте также:

Guardian: Киев хочет нанести демонстративный удар Storm Shadow вглубь России

Times: Лондон не разрешает Киеву бить по РФ своими ракетами из-за позиции США

Рассекреченный архив: Британия бесилась от срыва войны с СССР в 1940 году
#великобритания
#россия
#санкции
#вкс
#правительство
#ограничения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин: В учениях «Океан-2024» примут участие корабли и авиация Китая
10 сентября 2024, 16:49

Фото: istockphoto/Dovapi

В масштабных учениях Военно-морского флота РФ «Океан-2024», которые продлятся до 16 сентября, примут участие корабли и авиация Народно-Освободительной армии Китая. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В своём выступлении на активной фазе командно-штабных учений, российский лидер отметил, что в качестве наблюдателей к манёврам «Океан-2024» привлечены представители 15 государств. Что касается кораблей и самолётов КНР, то они примут участие в отработке практических действий, добавил Владимир Путин. Президент планирует наблюдать за ходом учений по видеосвязи.

Стратегические командно-штабные учения ВМФ РФ «Океан-2024» станут одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооружённых сил России в нынешнем году. Общее руководство будет осуществлять главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев. Маневры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.

Читайте также:

Россия будет укреплять все виды войск

Минобороны: В морских учениях «Океан-2024» примут участие более 400 кораблей

Путин объяснил, зачем США наращивают военное присутствие в АТР и Арктике
#владимир путин
#президент
#учения
#вмф
#лидер
#рф
#китай
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин объяснил, зачем США наращивают военное присутствие в АТР и Арктике
Путин: США наращивают военное присутствие в регионах для сдерживания РФ и КНР
10 сентября 2024, 16:25

Фото: сайт Кремля

США наращивают военное присутствие в Азиатско-тихоокеанском регионе и Арктике, пытаясь сдержать Россию и Китай. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на открытии активной фазы командно-штабных учений «Океан-2024».
Глава государства подчеркнул, что под предлогом оказания противодействия якобы существующей угрозе со стороны России и сдерживания КНР, США и их союзники наращивают военное присутствие около границ России в Арктике и в Азиатско-тихоокеанском регионе.

Во вторник военно-морской флот России приступил к плановым стратегическим командно-штабным учениям «Океан-2024», которые продлятся до 16 сентября. В них примут участие свыше 400 боевых кораблей.

Читайте также:

Минобороны: В морских учениях «Океан-2024» примут участие более 400 кораблей

Россия будет укреплять все виды войск

Аналитик Кошкин объяснил связь учений НАТО у границ РФ с выборами в США
#сша
#россия
#китай
#арктика
#владимир путин
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия будет укреплять все виды войск
Путин: РФ продолжит укреплять ВМФ и другие виды войск
10 сентября 2024, 16:18

Фото: сайт Кремля

Россия будет и далее укреплять ВМФ и другие виды войск для защиты страны и ее жителей. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в рамках командно-штабных учений «Океан-2024».
«Мы продолжим укреплять наш военно-морской флот, включая его стратегическую ядерную составляющую, будем системно и всесторонне развивать все виды и рода войск, наращивать ударные возможности», — заявил Путин.

Кроме того, президент добавил, что будет совершенствоваться подготовка корабельных экипажей, а также береговых и авиационных частей исходя из реального боевого опыта. В целом, по словам Путина, Россия будет делать все для защиты России и своих жителей.

10 сентября Путин в режиме телемоста принял участие в стратегическом командно-штабном учении «Океан-2024».

Читайте также:

Песков высказался об ударах по энергосистеме Украины

Путин назначил Олега Озерова новым послом РФ в Молдавии

Путин дополнил полномочия главы Минобороны Белоусова
#россия
#подготовка
#президент
#флот
#минобороны
#путин
#песков
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байден и Стармер обсудят разрешение ВСУ бить по России дальнобойным оружием
Байден и Стармер обсудят разрешение ВСУ бить дальнобойным оружием по России
10 сентября 2024, 15:58

Фото: iStock/aapsky

Американский лидер Джо Байден намерен обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение украинским военным наносить удары по Российской Федерации дальнобойным оружием. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции, пишет РИА Новости.
Он сообщил, что они собираются встретиться с представителями Украины, чтобы выслушать их.

«А также убедиться в том, что у нас есть собственная наилучшая оценка того, что необходимо, каковы цели украинских партнеров на недели и месяцы вперед и как мы можем поддержать их наилучшим образом», — сказал он.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Ночью Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов боевиков Вооруженных сил Украины. По его словам, восемь человек пострадали при атаке БПЛА в подмосковном Раменском.

Читайте также:

«Ответят сполна»: Слуцкий прокомментировал атаку БПЛА на Раменское

Российский рэпер показал последствия удара беспилотника по его дому в Раменском

Стало известно, кого ВСУ отправляют на фронт
#подмосковье
#андрей воробьёв
#россия
#губернатор
#конфликт
#театр
#бпла
#человек
#сво
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аналитик Кошкин объяснил связь учений НАТО у границ РФ с выборами в США
10 сентября 2024, 15:43

Фото: iStock/Anna_Anikina

Завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил о том, что учения НАТО у границ России связаны с грядущими выборами президента в США.
«12 учений привязаны к электоральному циклу в США. Они идут как раз до осени, то есть до выборной кампании. Речь идёт о том, что союзники должны понимать: США находятся в весьма важном периоде их существования», — пояснил в беседе с RT Кошкин.

А военный обозреватель Влад Шлепченко высказал мнение о том, что пока разного рода учения и расстановка баз США в Европе не особо грозят России. Однако ситуация может стать опасной уже к 202602027 годам, считает эксперт.

«Это делается с расчётом на то, что Украина кончится к этому времени. В том или ином формате прекратит своё существование. Будет выработан мобилизационный ресурс. И тогда уже они будут сами более или менее готовы к конвенциональной войне с нами», — добавил в беседе с «Царьградом» Шлепченко.

Ранее сообщалось, что страны Североатлантического альянса во главе с США начали серию военных манёвров у границ России.

Читайте также:

Страны НАТО начали серию военных учений у российских границ

Минфин США заявил об огромной проблеме в стране

Минобороны: В морских учениях «Океан-2024» примут участие более 400 кораблей
#сша
#учения
#страны
#нато
#россия
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина согласится на транзит российской нефти, но при одном условии
Шмыгаль: Украина согласится на транзит нефти из РФ, если она куплена Европой
10 сентября 2024, 15:43

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Украина готова осуществлять транзит российской нефти по своей территории, если её купили компании из Европы. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на пресс-конференции.
Он отметил, что венгерская компания MOL напомнила, что является собственником топлива, проходящего транзитом через Украину. Это устраивает киевских властей, поскольку после покупки нефть перестаёт быть российской, а украинский транзитер осуществляет транзит европейского продукта, за который получает рыночную цену.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина не собирается проводить переговоров с российской стороной о продлении транзита российского топлива. При этом Евросоюз вправе самостоятельно вести диалогу о поставках газа и нефти из третьего государства, без посредничества Киева.

Накануне стало известно, что энергоконцерн MOL договорился о совершении поставок нефти из России по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию с учётом нынешних санкционных ограничений Евросоюза и Украины.

Читайте также:

Украина прекратит транзит нефти и газа из РФ в страны ЕС 1 января 2025

Украину могут заставить снять санкции с российской нефти

Брюссель обвинили в блокировке поставок нефти РФ в Венгрию
#украина
#россия
#евросоюз
#нефть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Туск резко отменил поездку в Германию из-за скандала с «Северными потоками»
10 сентября 2024, 15:37

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Премьер-министр Польши Дональд Туск отменил поездку в Германию, запланированную на конец недели, из-за новых подробностей в деле вокруг диверсии на «Северных потоках». Об этом сообщает портал Euractiv.
Отмечается, что Туска пригласили на награждение премией M100 Media Award, которую ему присудили за укрепление демократии, свободы слова и прессы. Он должен был прибыть в Германию к концу этой недели, чтобы заслушать вступительную речь канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Позднее и Шольц, и Туск отменили своё участие в этом мероприятии, сославшись на высокую занятость. Вместо них на церемонии будут присутствовать генпрокурор Адам Боднар и экс-президент Германии Йохим Гук.

Портал пишет, что истинной причиной отмены участия Туска стало значительное ухудшение отношений между государствами в последнее время. Предполагается, что это может быть связано с ситуацией на газопроводах «Северный поток».

Ранее Варшава отклонила запрос Берлина об аресте гражданина Украины, сейчас проживающего в Польше, которого подозревают в организации взрыва на газопроводах. В августе Туск даже упрекнул Германию, призвав извиниться и помалкивать тех, кто покрывает «Северные потоки».

Читайте также:

Президент Польши отверг обвинения в сговоре с Зеленским

Турецкое СМИ обвинило США и Украину во взрывах на «Северных потоках»

Президент Чехии Павел назвал «Северные потоки» законной целью Киева для подрыва
#германия
#польша
#северный поток
#взрыв
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф